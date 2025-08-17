Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру

Фото: TheSpaceway/Pixabay

Создание и запуск автоматической межпланетной станции «Венера-Д» вошли в национальный проект по освоению космоса, сообщил ТАСС заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

«Деньги уже выделены. „Венера-Д“ вписана в нацпроект „Космос“ — этот вопрос решен уже на уровне правительства», — рассказал Кораблев.

Эскизное проектирование решили начать в январе 2026 года. «А пока обсуждаем с коллегами из НПО им. Лавочкина организацию процесса, чтобы максимально эффективно работа шла», — сказал он.

Кораблев добавил, что запустить станцию планируют не позднее 2036 года. «Точно в пределах текущего периода планирования <…>. А то уж очень давно мы с Венерой попрощались», — сказал ученый.

Среди задач миссии «Венера-Д» — объяснение природы парникового эффекта, который разогрел поверхность Венеры; поиск активных вулканов на Венере и признаков обитаемости.

