«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии

Во время традиционных соревнований по гребле на носу лодок стоят дети, которые ритмично двигаются. Они поддерживают боевой дух команды и приносят ей удачу. В начале этого лета о них узнали миллионы человек из разных стран из‑за видео, опубликованного в соцсетях под песню «Young Black & Rich» рэпера Melly Mike.