«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии

Фото: Rifka Hayati/Getty Images

Индонезия отметила 80-летие независимости парадом в центральной Джакарте. В нем приняли участие военные, музыканты и более 1000 танцоров, среди которых был популярный в соцсетях «мальчик на лодке». Об этом сообщает РИА «Новости».

Парад принимал лидер Индонезии Прабово Субианто. Отдельным номером стало выступление юного лодочника. Он стал известен благодаря танцу, исполненному во время традиционных гонок на лодках Паку Джалу.

Во время традиционных соревнований по гребле на носу лодок стоят дети, которые ритмично двигаются. Они поддерживают боевой дух команды и приносят ей удачу. В начале этого лета о них узнали миллионы человек из разных стран из‑за видео, опубликованного в соцсетях под песню «Young Black & Rich» рэпера Melly Mike.

Первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта 17 августа 1945 года зачитали декларацию независимости, положив начало освобождению архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник этой страны.

