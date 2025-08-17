Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру
«Мальчик на лодке» принял участие в государственном параде в Индонезии
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть семь ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм
Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске
Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу
Busta Rhymes выступит в России
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием
Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
В Южной Корее протестировали голографического полицейского
Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM
Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку
Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»
Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоте Шаламе через пять лет
Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди МакДауэлл с актером Биллом Мюрреем
Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид

Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»

Фото: Max

Актер и создатель «Больницы Питт» Ноа Уайл впервые выступит в качестве режиссера сериала. Об этом пишет Variety.

Он снимет шестой эпизод второго сезона, съемки начнутся на следующей неделе. «Я чувствую себя подготовленным, а это именно то, что вы хотите чувствовать. Это был такой удивительный опыт для меня на протяжении всего пути», — сказал актер. Ранее Уайли был режиссером фильмов «Возможность искупления» и сериалов «Библиотекари», «Падшие небеса».

Первый сезон «Больницы Питт» получил 13 номинаций на премию «Эмми». Cам Уайл был номинирован как продюсер и исполнитель главной роли.

Премьера первого сезона медицинской драмы состоялась в январе 2025 года. Каждый из 15 эпизодов сезона показывает один час из 15-часовой смены доктора Робби в отделении неотложной помощи вымышленной Питтсбургской травматологической больницы.

Расскажите друзьям