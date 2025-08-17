Ноа Уайл станет режиссером одного из эпизодов второго сезона сериала «Больница Питт»

Он снимет шестой эпизод второго сезона, съемки начнутся на следующей неделе. «Я чувствую себя подготовленным, а это именно то, что вы хотите чувствовать. Это был такой удивительный опыт для меня на протяжении всего пути», — сказал актер. Ранее Уайли был режиссером фильмов «Возможность искупления» и сериалов «Библиотекари», «Падшие небеса».