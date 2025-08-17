Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Родившийся в Чечне и выступающий под флагом ОАЭ Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси из ЮАР, став чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).
Поединок проходил на турнире UFC 319 в Чикаго. Бой продлился пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей со счетом 50-44, 50-44, 50-44.
«Я счастлив. Дэйна Уайт (президент UFC — Прим. Ред.), жду свой гонорар. Не сказал бы, что был особенный план на бой. Я просто шел вперед и работал до конца. Мой соперник — настоящий африканский лев. Очень крутой парень. Отдаю ему должное», — сказал спортсмен журналистам.
Хамзат в подростковом возрасте переехал с семьей из России в Швецию. С сентября 2023 года боец вместо Швеции стал представлять ОАЭ.
Всего 31-летний Чимаев провел 15 боев в ММА, все из которых закончились его победой. В UFC он выступает с 2020 года.