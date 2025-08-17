Busta Rhymes выступит в России
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть семь ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм
Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске
Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием
Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
В Южной Корее протестировали голографического полицейского
Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM
Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку
Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»
Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоте Шаламе через пять лет
Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди МакДауэлл с актером Биллом Мюрреем
Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»

Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Родившийся в Чечне и выступающий под флагом ОАЭ Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси из ЮАР, став чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

Поединок проходил на турнире UFC 319 в Чикаго. Бой продлился пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей со счетом 50-44, 50-44, 50-44.

«Я счастлив. Дэйна Уайт (президент UFC — Прим. Ред.), жду свой гонорар. Не сказал бы, что был особенный план на бой. Я просто шел вперед и работал до конца. Мой соперник — настоящий африканский лев. Очень крутой парень. Отдаю ему должное», — сказал спортсмен журналистам.

Хамзат в подростковом возрасте переехал с семьей из России в Швецию. С сентября 2023 года боец вместо Швеции стал представлять ОАЭ.

Всего 31-летний Чимаев провел 15 боев в ММА, все из которых закончились его победой. В UFC он выступает с 2020 года.

