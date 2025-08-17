Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть семь ведер воды на квадратный метр

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В Москве за неделю с 18 по 25 августа может выпасть семь ведер воды на квадратный метр. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, вся предстоящая неделя в Центральной России ожидается относительно прохладной. Уже в понедельник столбики термометров покажут днем 16-19 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. В столице ожидаются дожди, а иногда и ливни. Особенно дождливым станет конец недели.

«В Москве в общей сложности за семидневку выпадет до 73 мм осадков (почти месячная норма небесной влаги). Зонт станет постоянным атрибутом москвичей», ― написал Тишковец.

Синоптик добавил, что потепление до +25…+30 ожидается в последние дни августа. При этом сентябрь не станет очередным летним месяцем, как это было в прошлом году.

Жара до 30 градусов в Москве наблюдалась в этом году лишь в июле. На фоне этого возросла популярность вееров. После ухода жары этот аксессуар будет спасать от духоты в метро и на тусовках. «Афиша Daily» собрала 15 вариантов для любого образа.

