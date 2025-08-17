Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть семь ведер воды на квадратный метр

Жара до 30 градусов в Москве наблюдалась в этом году лишь в июле. На фоне этого возросла популярность вееров. После ухода жары этот аксессуар будет спасать от духоты в метро и на тусовках. «Афиша Daily» собрала 15 вариантов для любого образа.