СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось

Здоровье короля Великобритании Карла III, который болен онкологией, в последние месяцы сильно ухудшилось. Об этом сообщает портал Radar Online со ссылкой на источники.

По словам собеседников СМИ, монарх уже очень слаб и с трудом передвигается по своему поместью в Норфолке. «Теперь он ходит с тростью и прикладывается к бутылке, в частности к виски, чтобы заглушить боль и отчаяние, которые испытывает. При этом, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом», — говорится в публикации.

Впервые о диагнозе Карла III стало известно в феврале 2024 года. Тогда в Букингемском дворце объявили, что у 75-летнего монарха выявили онкологическое заболевание на ранней стадии, не уточнив, о каком типе рака речь. В марте 2025 года король Великобритании провел короткое время в больнице после того, как у него возникли «временные побочные эффекты во время лечения рака».

При этом монарх активно работает. Недавно он представил лимитированную коллекцию плюшевых медведей HM King Charles III. Их цена составляет 224,17 фунта стерлингов (около 25 тысяч рублей).

Кроме того, Карл планирует снять с актером Идрисом Эльбой документальный фильм. Он расскажет о благотворительной организации The King’s Trust, которую Карл III, тогда еще принц Чарльз, основал в 1976 году. Эта организация с тех пор помогает молодым людям из уязвимых сообществ.

