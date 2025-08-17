Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Синоптик предупредил, что в Москве за неделю может выпасть семь ведер воды на квадратный метр
СМИ: состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось
Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм
Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске
Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу
Busta Rhymes выступит в России
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием
Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
В Южной Корее протестировали голографического полицейского
Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM
Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку
Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»
Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоте Шаламе через пять лет
Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди МакДауэлл с актером Биллом Мюрреем
Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»

Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»

Фото: @zveri_official

Издательство «Бомбора» выпустило книгу Ромы Зверя «Звери. История группы». В ней бессменный фронтмен коллектива рассказывает свою историю.

Согласно синопсису, книга охватывает двадцать лет жизни артиста и три ключевые эпохи. Первая часть — «Дожди-пистолеты» — рассказывает о провинциальном парне из Таганрога с огромными мечтами. Вторая — «Солнце за нас» — хроника того, как неизвестная группа «Звери» обрела популярность. В третьем разделе — «С чистого листа» — представлены философские размышления артиста, который задает себе неожиданные вопросы.

«Первые две части ранее издавались как отдельные книги, но теперь переработаны и объединены под одной обложкой, а откровенный рассказ впервые дополняет фотоколлекция: от семейных архивных снимков до эксклюзивных кадров с закулисья масштабных концертов. Уникальность издания в том, что его можно читать с любой части, в любом порядке — каждая история самодостаточна, но вместе они создают полную картину», — говорится в описании.

16 августа прошел большой концерт коллектива в «Лужниках», посвященный его 25-летию. В этот же день Рома Зверь сообщил о завершении съемок документального фильма о рок-группе «Звери». По словам музыканта, команда работала над картиной 3,5 года.

«Мы сначала презентуем картину на фестивалях, а потом уже, я надеюсь, ее увидят все… Конечно, это не просто документальный фильм, где сидит человек и рассказывает. Не ожидайте увидеть документальный фильм в вашем классическом понимании. Это будет очень хорошо. Надо будет просто посмотреть», — сказал он.

«Звери» — российская рок-группа, созданная Романом Билыком (настоящее имя певца) в 2000 году. Коллектив стал лауреатом множества музыкальных премий, в числе которых премия «MTV Россия», премия «Дебют», премия телеканала «Муз-ТВ». В коллекции группы девять полноформатных альбомов и шесть альбомов EP.

