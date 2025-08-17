Рома Зверь написал книгу об истории группы «Звери»

Издательство «Бомбора» выпустило книгу Ромы Зверя «Звери. История группы». В ней бессменный фронтмен коллектива рассказывает свою историю.
Согласно синопсису, книга охватывает двадцать лет жизни артиста и три ключевые эпохи. Первая часть — «Дожди-пистолеты» — рассказывает о провинциальном парне из Таганрога с огромными мечтами. Вторая — «Солнце за нас» — хроника того, как неизвестная группа «Звери» обрела популярность. В третьем разделе — «С чистого листа» — представлены философские размышления артиста, который задает себе неожиданные вопросы.
«Первые две части ранее издавались как отдельные книги, но теперь переработаны и объединены под одной обложкой, а откровенный рассказ впервые дополняет фотоколлекция: от семейных архивных снимков до эксклюзивных кадров с закулисья масштабных концертов. Уникальность издания в том, что его можно читать с любой части, в любом порядке — каждая история самодостаточна, но вместе они создают полную картину», — говорится в описании.
16 августа прошел большой концерт коллектива в «Лужниках», посвященный его 25-летию. В этот же день Рома Зверь сообщил о завершении съемок документального фильма о рок-группе «Звери». По словам музыканта, команда работала над картиной 3,5 года.
«Мы сначала презентуем картину на фестивалях, а потом уже, я надеюсь, ее увидят все… Конечно, это не просто документальный фильм, где сидит человек и рассказывает. Не ожидайте увидеть документальный фильм в вашем классическом понимании. Это будет очень хорошо. Надо будет просто посмотреть», — сказал он.
«Звери» — российская рок-группа, созданная Романом Билыком (настоящее имя певца) в 2000 году. Коллектив стал лауреатом множества музыкальных премий, в числе которых премия «MTV Россия», премия «Дебют», премия телеканала «Муз-ТВ». В коллекции группы девять полноформатных альбомов и шесть альбомов EP.