Disney снял «Академию Ковен» — сериал про трех юных ведьм

Фото: Viacom Productions

Телеканал Disney Branded Television выпустит сериал о сверхъестественном «Академия Ковен». Режиссером проекта стал Тим Федерле («Классный мюзикл: Мюзикл»), пишет The Wrap.

Действие драмеди развернется в Новом Орлеане. Шоу расскажет о трех юных ведьмах, которые должны будут защищать родной город от зла. Героиням также предстоит справляться с трудностями взросления, дружбы и первой любви.

«Я задумывал «Академию Ковен» как любовное письмо подростковым шоу, на которых вырос. Невероятно рад воплотить эту историю с Disney и представить миру наш потрясающий актерский состав», — отметил Тим Федерле.

В «Академии Ковен» снялись Малина Вайссман («Лемони Сникет: 33 несчастья»), Тиффани Тиссен («Беверли-Хиллз, 90210»»), Малакай Бартон («Зомби 4: Рассвет вампиров»), Джордан Лефтвич («Семейный обмен»), Сваям Бхатия («Наследники») и другие. Премьера состоится в следующем году на Disney+ и Disney Channel.

По сюжету шоу похоже на сериал «Зачарованные», который транслировался на канале The WB с 1998 по 2006 год. Главные роли в нем исполнили Шеннен Доэрти, Холли Мэри Комбс, Алисса Милано и Роуз МакГоуэн.

Тим Федерле уже давно сотрудничает с Disney. Он стал исполнительным продюсером комедийного сериала «Вампирина», премьера которого состоится 12 сентября на Disney Channel. Он также выступил режиссером сиквела «Роми и Мишель на встрече выпускников» и сценаристом музыкальной адаптации «Величайшего шоумена».

