Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске

Фото: @gibdd50mo

Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Мероприятие прошло сегодня в «Детском городке Сказочный». Это совместный проект «МТС Юрент» с Госавтоинспекцией и Минтрансом Московской области.

Участникам предоставили персональных инструкторов, которые объяснили основы управления самокатами и ПДД. Большинство гостей вставали на этот транспорт впервые, но в конце занятий уже говорили, что больше не будут их бояться.

«Мы уже проводили подобное мероприятие для людей „серебряного возраста“ в прошлом сезоне и получили самую позитивную обратную связь. Тогда участники „школы“ смогли лично убедиться в том, что электросамокат — современный и безопасный вид транспорта. Главное — соблюдать правила дорожного движения и культуру вождения при поездках», — рассказали в пресс-службе «МТС Юрент».

