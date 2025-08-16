Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу

Busta Rhymes выступит в России
Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием
Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
В Южной Корее протестировали голографического полицейского
Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM
Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку
Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»
Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоте Шаламе через пять лет
Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди МакДауэлл с актером Биллом Мюрреем
Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы

Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу

Фото: @juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая впервые объяснила, почему на ее кулинарном шоу были растекшиеся сырники, горелые помидоры, горящий шашлык и другие неудачно приготовленные блюда. Об этом она рассказала в интервью дизайнеру Алеко Надиряна.

По словам Высоцкой, в ее шоу было только два провала. «Это те, за которые я реально думаю — как мы это сделали?. Горелый помидоры — это первый провал. И шашлык это провал», — сказала она.

«За шашлык я отвечу. Пандемия. И мой оператор отказывается надеть маску, а я очень волнуюсь, что у меня будет истерика. Я прям начинаю рыдать, и, честно говоря, остальную съемку пыталась не плакать. Горели шашлыки, не горели шашлыки — мне было пофиг. Главное, чтобы все закончилось так, чтобы никто не заразился», — рассказала актриса.

Свои сырники телеведущая защитила: «Это самые вкусные сырники на свете. Если вы попробуете эти сырники, вы другие есть не будете». По ее словам, нежный творожный крем без сахара внутри и сахарная карамель снаружи делают блюдо очень приятным.

Программа «Едим дома!» с Юлией Высоцкой впервые вышла на экраны в 2003 году. В 2023 году кадры шоу Высоцкой «Едим дома» разошлось на мемы. Пользователей соцсетей удивили явно небрежно или неудачно приготовленные блюда, которые попадали на запись. Ведущая как будто не замечала ошибок — вроде отчетливых следов гари — и хвалила собственные рецепты.

Одним из самых популярных стало видео, где Высоцкая готовит мини-сырники. На нем она говорит, что они должны быть «жидкими внутри и с золотистой корочкой». Затем она показывает зрителям приготовленные ей сырники — растекшиеся с одной стороны и подгорелые с другой.

