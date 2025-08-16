Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу

Юлия Высоцкая впервые объяснила, почему на ее кулинарном шоу были растекшиеся сырники, горелые помидоры, горящий шашлык и другие неудачно приготовленные блюда. Об этом она рассказала в интервью дизайнеру Алеко Надиряна.
По словам Высоцкой, в ее шоу было только два провала. «Это те, за которые я реально думаю — как мы это сделали?. Горелый помидоры — это первый провал. И шашлык это провал», — сказала она.
«За шашлык я отвечу. Пандемия. И мой оператор отказывается надеть маску, а я очень волнуюсь, что у меня будет истерика. Я прям начинаю рыдать, и, честно говоря, остальную съемку пыталась не плакать. Горели шашлыки, не горели шашлыки — мне было пофиг. Главное, чтобы все закончилось так, чтобы никто не заразился», — рассказала актриса.
Свои сырники телеведущая защитила: «Это самые вкусные сырники на свете. Если вы попробуете эти сырники, вы другие есть не будете». По ее словам, нежный творожный крем без сахара внутри и сахарная карамель снаружи делают блюдо очень приятным.
Программа «Едим дома!» с Юлией Высоцкой впервые вышла на экраны в 2003 году. В 2023 году кадры шоу Высоцкой «Едим дома» разошлось на мемы. Пользователей соцсетей удивили явно небрежно или неудачно приготовленные блюда, которые попадали на запись. Ведущая как будто не замечала ошибок — вроде отчетливых следов гари — и хвалила собственные рецепты.
Одним из самых популярных стало видео, где Высоцкая готовит мини-сырники. На нем она говорит, что они должны быть «жидкими внутри и с золотистой корочкой». Затем она показывает зрителям приготовленные ей сырники — растекшиеся с одной стороны и подгорелые с другой.