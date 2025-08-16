Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу

«За шашлык я отвечу. Пандемия. И мой оператор отказывается надеть маску, а я очень волнуюсь, что у меня будет истерика. Я прям начинаю рыдать, и, честно говоря, остальную съемку пыталась не плакать. Горели шашлыки, не горели шашлыки — мне было пофиг. Главное, чтобы все закончилось так, чтобы никто не заразился», — рассказала актриса.