Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста

Он стал первым игроком в истории «Локомотива», который сумел забить три мяча в одном матче в ворота «Спартака». После этого фанаты в одном из баров посвятили Батракову песню, переделав слова в хите Леди Гаги Bad Romance — «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, Леша Батраков!».