Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста

Леди Гага получила десятки комментариев в соцсетях от российских футбольных фанатов, пишет «Газета.ru».
9 августа во время четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл московский «Спартак», а футболист Алексей Батраков в этом поединке оформил хет-трик.
Он стал первым игроком в истории «Локомотива», который сумел забить три мяча в одном матче в ворота «Спартака». После этого фанаты в одном из баров посвятили Батракову песню, переделав слова в хите Леди Гаги Bad Romance — «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, Леша Батраков!».
Вскоре под постами певицы в Instagram* стали появляться комментарии российских болельщиков, которые писали ей слова переделанной песни.
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
Леди Гага продолжает оставаться одной из самых популярных современных певиц. Концерт артистки в этом году попал в Книгу рекордов Гиннесса. 3 мая она собрала на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро около 2,5 млн человек.