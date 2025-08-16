Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными

Две трети россиян считают, что люди, у которых есть питомцы, выглядят более привлекательными и теплыми. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса Twinby и фонде «Ника», который помогает бездомным животным.
62% опрошенных отметили, что проявляют больший интерес к аккаунтам людей, у которых опубликованы фото с их домашними животными. 4 из 5 респондентов убеждены, что питомец помогает усилить отношения и создать дополнительный уют дома. А 94% из них рассматривают это как “тест на партнерство”, где каждый учится идти на компромисс и договариваться.
Не менее важно для россиян и то, как потенциальный партнер взаимодействует с животными. 85% считают неприязнь к ним поводом отказаться от общения с таким человеком или четко обозначить личные границы.
К людям, которые берут питомцев из приютов, большинство опрошенных относится положительно. 41% считают их поступок серьезным и ответственным, а 37% уверены, что такие люди добрые и эмпатичные.
Сами готовы взять питомца из приюта 24% респондентов, еще почти половина этого не исключают. При выборе домашнего животного для 49% важнее всего, чтобы питомец подходил к их характеру и образу жизни.
Исследование приурочено к Дню защиты бездомных животных, который отмечается в этом году 16 августа. В опросе приняли участие 1200 человек, из которых 68% ― женщины и 32% ― мужчины. Опрос проводился во всей стране.
Другой недавний опрос Twinby показал, что активнее всех ставят лайки в соцсетях жители Иркутска, Ростова и Самары. На противоположном полюсе — москвичи и красноярцы.