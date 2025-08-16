Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными

62% опрошенных отметили, что проявляют больший интерес к аккаунтам людей, у которых опубликованы фото с их домашними животными. 4 из 5 респондентов убеждены, что питомец помогает усилить отношения и создать дополнительный уют дома. А 94% из них рассматривают это как “тест на партнерство”, где каждый учится идти на компромисс и договариваться.