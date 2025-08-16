Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»

Фильм должен был стать десятым по счету в карьере Тарантино. Сценарий задумывался как история о жизни человека, который пишет статьи для эротического журнала. На эту роль был заявлен Брэд Питт. Действие картины разворачивалось в Калифорнии 70-х годов. В апреле стало известно, что Квентин отказался от идеи.