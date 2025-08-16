Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»

Фото: кадр из видео CNN/YouTube

Режиссер Квентин Тарантино рассказал, почему решил взяться за сценарий «Кинокритика», но в итоге его не экранизировал. Об этом пишет Variety.

«Когда я работал над сценарием, я бросил себе вызов. Могу ли я взять самую скучную профессию в мире и снять о ней интересное кино?» — сказал Тарантино.

Но потом режиссер разочаровался в идее фильма: «Кому интересно смотреть сериал про гребанного кинокритика? Кому интересно смотреть фильм под названием „Кинокритик“?».

Фильм должен был стать десятым по счету в карьере Тарантино. Сценарий задумывался как история о жизни человека, который пишет статьи для эротического журнала. На эту роль был заявлен Брэд Питт. Действие картины разворачивалось в Калифорнии 70-х годов. В апреле стало известно, что Квентин отказался от идеи.

