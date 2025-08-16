Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино

В связи со смертью трех выдающихся театральных режиссеров проект TheatreHD организовал дополнительные показы их спектаклей в кино. Об этом сообщает издание «Театръ».
Показы спектакля Юрия Бутусова «Добрый человек из Сезуана» пройдут с 16 по 27 августа в 14 городах России. Среди них ― Москва, Петербург, Волгоград, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Рязань, Саратов, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфа. 26 августа в петербургском кинотеатре «Аврора» после сеанса пройдет обсуждение с театральным критиком Юлией Клейман.
23 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» покажут киноверсию спектакля «Безумный ангел Пиноккио», который Борис Юхананов ставил в «Электротеатре Станиславский». В основе постановки пьеса Андрея Вишневского, в которой сказка превращается в философское фэнтези. Перед спецпоказом со вступительным словом о творчестве Юхананова выступит театральный критик Кристина Матвиенко.
24 августа в московской «Формуле кино ЦДМ» покажут запись «Мессии» — оратории Генделя в постановке Роберта Уилсона. Режиссер превращает действо о страстях Христовых в серию живых картин, а барочный пафос сочетает с юмором. Запись сделана на зальцбургской Неделе Моцарта в 2020 году.