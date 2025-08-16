Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино

Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием
В Южной Корее протестировали голографического полицейского
Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM
Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку
Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»
Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоте Шаламе через пять лет
Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди МакДауэлл с актером Биллом Мюрреем
Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами

Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино

Фото: кадр из спектакля «Безумный ангел Пиноккио»/TheatreHD

В связи со смертью трех выдающихся театральных режиссеров проект TheatreHD организовал дополнительные показы их спектаклей в кино. Об этом сообщает издание «Театръ».

Показы спектакля Юрия Бутусова «Добрый человек из Сезуана» пройдут с 16 по 27 августа в 14 городах России. Среди них ― Москва, Петербург, Волгоград, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Рязань, Саратов, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфа. 26 августа в петербургском кинотеатре «Аврора» после сеанса пройдет обсуждение с театральным критиком Юлией Клейман.

TheatreHD: Добрый человек из Сезуана
Драма / с 16 августа
Подробнее на Афише

23 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» покажут киноверсию спектакля «Безумный ангел Пиноккио», который Борис Юхананов ставил в «Электротеатре Станиславский». В основе постановки пьеса Андрея Вишневского, в которой сказка превращается в философское фэнтези. Перед спецпоказом со вступительным словом о творчестве Юхананова выступит театральный критик Кристина Матвиенко.

Театр в кино: Безумный ангел Пиноккио
Драма / с 17 августа
Подробнее на Афише

24 августа в московской «Формуле кино ЦДМ» покажут запись «Мессии» — оратории Генделя в постановке Роберта Уилсона. Режиссер превращает действо о страстях Христовых в серию живых картин, а барочный пафос сочетает с юмором. Запись сделана на зальцбургской Неделе Моцарта в 2020 году.

Зальцбург: Мессия
Фильм-спектакль / с 24 августа
Подробнее на Афише

Роберт Уислон ушел из жизни в конце июля, а Борис Юхананов и Юрий Бутусов — в первой половине августа. «Афиша Daily» публиковала тексты в память о каждом из этих выдающихся режиссеров (раз, два, три).

Расскажите друзьям