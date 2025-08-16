Появились кадры с выступления Shaman в Северной Корее

16 августа на сайте северно-корейского госагентства появилось сообщение под заголовком «Состоялся торжественный концерт, приуроченный к празднованию 80-летия освобождения Кореи с участием российских исполнителей».
«Популярный певец России Shaman пел песни „Моя Россия“, „Встанем“ и другие патриотические песни, которые заслужили высокую похвалу зрителей за его высокое художественное мастерство и динамичное изображение», — указали на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.
«Когда уважаемый товарищ Ким Чен Ын вместе с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным вошел в зрительный зал, все участники бурными аплодисментами приветствовали их», — сообщили также журналисты КНДР.
14 августа стало известно, что Ярослав Дронов (Shaman) выступит на концерте в Пхеньяне в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Артист вошел в состав делегации, которую возглавил заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев.
Вместе с Shaman в Пхеньян прибыл ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и другие исполнители. В КНДР также прилетела делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным.