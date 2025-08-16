Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием

На портале «Активный гражданин» открылось голосование, которое должно определить судьбу здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате.
Москвичам предлагают выбрать одну из трех концепций проекта. Все подразумевают создание современного кластера, отметил РБК главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Первый вариант сохраняет облик привычной «книжки» и дополняет ее новым зданием, похожим на свисток. В комплексе разместят административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства. Этот проект разработан Кузнецовым с его коллегами из «Моспроекта-4».
Вторая концепция предполагает снос дома-книжки и появление на его месте трех новых высоток. В их архитектуре сохраняется линии и формы, напоминающие историческое здание. Многофункциональный комплекс объединит бизнес, ретейл, гастрономию, спорт, образование, а также офисную и жилую составляющие. Автор проекта ― компания «Киевская площадь».
В третьем варианте предлагается переработать и дополнить здание СЭВ, а рядом с ним построить еще один дом-книжку ― выше и монументальнее. Историческое же здание станет не только административным, но и социальным объектом с общественными функциями. Эту концепцию тоже разработал «Моспроект-4».
В опросе есть и еще один вариант ответа - позволить московским властям самим решит, что делать с домом-книжкой.
Здание СЭВ на Новом Арбате — один из самых заметных примеров позднесоветского модернизма в Москве. Оно было построено в 1963–1970 годах по проекту архитекторов Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского. Несмотря на то что дом-книжка стал одной из самых узнаваемых доминант Нового Арбата, статуса памятника архитектуры он не получил.
В начале февраля стало известно о планах по сносу дома-книжки. Это вызвало критику у москвичей и градозащитников.