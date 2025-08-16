Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием

В третьем варианте предлагается переработать и дополнить здание СЭВ, а рядом с ним построить еще один дом-книжку ― выше и монументальнее. Историческое же здание станет не только административным, но и социальным объектом с общественными функциями. Эту концепцию тоже разработал «Моспроект-4».