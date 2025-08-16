Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»

По сюжету в сеть попадает видео, где тренер женской команды «Динамо» мотивирует своих спортсменок с помощью оскорблений и угроз. Несмотря на победу в матче, после видео общество требует его «отмены», а руководство клуба ставит Панфилову ультиматум: увольнение или терапия с психологом.