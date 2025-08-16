Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева». Об этом пишет ТАСС.
«Главную роль в картине исполнит Сергей Гармаш, Анастасия Талызина сыграет спортивного психолога, а фигуристка Евгения Медведева исполнит роль футболистки», — рассказал режиссер Виталий Дудка. Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году.
По сюжету в сеть попадает видео, где тренер женской команды «Динамо» мотивирует своих спортсменок с помощью оскорблений и угроз. Несмотря на победу в матче, после видео общество требует его «отмены», а руководство клуба ставит Панфилову ультиматум: увольнение или терапия с психологом.
Евгения Медведева раннее рассказывала о проблемах в спорте. Например, в прошлом году она поделилась, что в фигурном катании девушек «очень сильно сексуализируют». Спортсменка рассказала, что мужчины-тренеры делали комментарии о ее внешности, в том числе — о размере груди.