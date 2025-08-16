В Южной Корее протестировали голографического полицейского

Голографический полицейский помог снизить уровень преступности в одном из сеульских парков. Об этом сообщает Oddity Central.
Местные правоохранители начали тестировать 3D-голограмму полицейского в октябре прошлого года. С тех пор каждый вечер она появляется в парке в оживленном сеульском районе Чунгу. Голограмма напоминает жителям, что повсюду установлены камеры наблюдения, а в экстренных случаях полиция отреагирует немедленно.
В южнокорейской полиции отметили, что, хотя эта технология не может задерживать преступников, она дает существенный эффект в предотвращении преступлений и создании ощущения безопасности. В будущем сферу ее применения планируют расширить.
По данным управления полиции Сеула, после установки устройства количество преступлений в районе парка сократилось примерно на 22%.
Несмотря на положительные отзывы полиции, среди жителей голограмма получила смешанные отзывы. В интернете ее сравнили с современным пугалом и пошутили, что преступлений стало меньше лишь потому, что люди боятся заходить в парк после встречи с «призрачным полицейским».
Это далеко не единственный пример того, как современные технологии меняют общественные пространства. К примеру, на улицах мексиканского города Монтеррей недавно начали использовать робопса по кличке Уолдог. Он учит прохожих на улицах хорошо относиться к животным.