Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM

Фото: MTV Entertainment Studios

Актриса Лили Коллинз снимется в комедии Close Personal Friends. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В проекте также примут участие Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг. Старт съемок запланирован на сентябрь в Лондоне. Режиссером выступит Джейсон Орли («Взрослеть на полную» и «Я хочу вернуть тебя»). Сценарий написан Орли вместе с Исааком Аптакером. Производством займется студия Amazon MGM.

Фильм расскажет о паре, случайно познакомившейся со знаменитостью во время поездки в Санта-Барбару. Их неожиданная дружба постепенно приводит к неловким забавным моментам.

Лили Коллинз снимается сейчас также для другого проекта. Съемки части пятого сезона «Эмили в Париже» устроили в Венеции. Они проходят в историческом центре города с 15 по 25 августа.

В новом сезоне сериала ее персонаж Эмили Купер поедет в Рим и будет строить отношения с наследником модельного бизнеса Марчелло (Эудженио Франческини). Она также станет руководительницей итальянского отделения французской маркетинговой компании.

