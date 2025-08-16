Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM

Актриса Лили Коллинз снимется в комедии Close Personal Friends. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
В проекте также примут участие Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг. Старт съемок запланирован на сентябрь в Лондоне. Режиссером выступит Джейсон Орли («Взрослеть на полную» и «Я хочу вернуть тебя»). Сценарий написан Орли вместе с Исааком Аптакером. Производством займется студия Amazon MGM.
Фильм расскажет о паре, случайно познакомившейся со знаменитостью во время поездки в Санта-Барбару. Их неожиданная дружба постепенно приводит к неловким забавным моментам.
Лили Коллинз снимается сейчас также для другого проекта. Съемки части пятого сезона «Эмили в Париже» устроили в Венеции. Они проходят в историческом центре города с 15 по 25 августа.
В новом сезоне сериала ее персонаж Эмили Купер поедет в Рим и будет строить отношения с наследником модельного бизнеса Марчелло (Эудженио Франческини). Она также станет руководительницей итальянского отделения французской маркетинговой компании.