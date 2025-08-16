Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса

«До Нового года у нас будет две премьеры. Одна из них — музыкальный спектакль „Джобс“, посвященный жизни и мифам о создателе компании Apple. Ближайшие две недели будут посвящены компоновке этого спектакля. Нас ожидают репетиции до 1 сентября. Нам предстоит создать музыкально-поэтический спектакль с элементами джаза. Премьера пройдет в декабре», — сказал он.