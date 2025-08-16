Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса

Театр «У Никитских ворот» в новом 43-м театральном сезоне представит 10 премьерных спектаклей, среди которых музыкально-поэтическое шоу, посвященное основателю компании Apple Стиву Джобсу. Об этом пишет ТАСС.
В новом репертуаре также постановки по произведениям Булгакова, Платонова, Ильфа и Петрова, Войновича, Шекспира, а также биографическая драма об Александре Сухово-Кобылине. Об этом со сцены театра объявил художественный руководитель Марк Розовский.
«До Нового года у нас будет две премьеры. Одна из них — музыкальный спектакль „Джобс“, посвященный жизни и мифам о создателе компании Apple. Ближайшие две недели будут посвящены компоновке этого спектакля. Нас ожидают репетиции до 1 сентября. Нам предстоит создать музыкально-поэтический спектакль с элементами джаза. Премьера пройдет в декабре», — сказал он.
Репертуар также пополнит детективная драма «Кто убил Симон Деманш», вдохновленная биографией драматурга Александра Сухово-Кобылина. Премьера состоится 25–26 октября. «Автором постановки и режиссером выступит ваш покорный слуга», — добавил худрук.