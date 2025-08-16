Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку

Однако после того, как история Бирна завурисилась в сети, Nike частично пересмотрел свое решение. Мужчине предложили шестимесячную стажировку в отделе маркетинга и бренд-стратегии в штаб-квартире компании в Орегоне. Британца попросили помочь в работе над наследием бренда и с «уличным сторителлингом», поделиться экспертизой по «культуре 110-х» в Ливерпуле и изучить возможности сотрудничества Nike и Block P для интеграции в глобальную экосистему.