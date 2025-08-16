Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку

Фанат кроссовок из Ливерпуля стал звездой соцсетей благодаря своему шуточному письму в Nike с предложением стать их генеральным директором. В компании предоставили ему развернутый, но ироничный ответ, объяснив, почему это невозможно. А потом согласились взять мужчину на стажировку в маркетинговый отдел ― после того как история завирусилась в сети.
Сэм Бирн ― совладелец магазина кроссовок Block P в Ливерпуле, где продаются Nike Air Max 95. Впервые он рассказал о планах «оживить» Nike под своим руководством в прошлом месяце на страничке в LinkedIn. Он опубликовал ответ руководства компании на свое шуточное предложение.
В письме Бирну представители Nike отметили, что хоть и восхищаются его амбициозностью, но несколько пунктов в заявке кандидата вызвали у них обеспокоенность. В частности, обещание британца утроить продажи за неделю, убрав из ассортимента все белые мидсоли, топ-менеджмент посчитал это слишком «нестандартным подходом».
Высокорискованным сочли и его предложение вновь продавать Nike Air Max 95 по цене 110 фунтов (столько эти кроссовки стоили, когда впервые появились на рынке Великобритании, из-за чего даже получили прозвище «сто десятые»). Еще одну инициативу Бирна ― объединить гиганта спортивной одежды и обуви с его магазином Block P и перенести штаб-квартиру из Орегона в Ливерпуль ― и вовсе признали нереализуемой.
«Мы ценим ваше видение. Но на данный момент мы решили двигаться дальше с более традиционным кандидатом — тем, кто не просил бы платить ему в виде скидок и невыпущенных пар кроссовок», ― отметили в руководстве Nike.
Однако после того, как история Бирна завурисилась в сети, Nike частично пересмотрел свое решение. Мужчине предложили шестимесячную стажировку в отделе маркетинга и бренд-стратегии в штаб-квартире компании в Орегоне. Британца попросили помочь в работе над наследием бренда и с «уличным сторителлингом», поделиться экспертизой по «культуре 110-х» в Ливерпуле и изучить возможности сотрудничества Nike и Block P для интеграции в глобальную экосистему.
Если Бирн проявит себя на стажировке «так же, как в Ливерпуле», его могут принять на руководящую должность на постоянной основе. В Nike отметили, что уже забронировали ему билеты и подготовили рабочее место.
«Хотя мы остаемся привержены нашему нынешнему CEO, ваша креативность, культурное чутье и преданность сообществу нас впечатлили», ― поделились в компании.