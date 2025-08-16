Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку

Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием
В Южной Корее протестировали голографического полицейского
Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM
Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»
Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоте Шаламе через пять лет
Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди МакДауэлл с актером Биллом Мюрреем
Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами

Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку

Фото: Sam Byrne/LinkedIn

Фанат кроссовок из Ливерпуля стал звездой соцсетей благодаря своему шуточному письму в Nike с предложением стать их генеральным директором. В компании предоставили ему развернутый, но ироничный ответ, объяснив, почему это невозможно. А потом согласились взять мужчину на стажировку в маркетинговый отдел ― после того как история завирусилась в сети.

Сэм Бирн ― совладелец магазина кроссовок Block P в Ливерпуле, где продаются Nike Air Max 95. Впервые он рассказал о планах «оживить» Nike под своим руководством в прошлом месяце на страничке в LinkedIn. Он опубликовал ответ руководства компании на свое шуточное предложение.

В письме Бирну представители Nike отметили, что хоть и восхищаются его амбициозностью, но несколько пунктов в заявке кандидата вызвали у них обеспокоенность. В частности, обещание британца утроить продажи за неделю, убрав из ассортимента все белые мидсоли, топ-менеджмент посчитал это слишком «нестандартным подходом».  

Высокорискованным сочли и его предложение вновь продавать Nike Air Max 95 по цене 110 фунтов (столько эти кроссовки стоили, когда впервые появились на рынке Великобритании, из-за чего даже получили прозвище «сто десятые»). Еще одну инициативу Бирна ― объединить гиганта спортивной одежды и обуви с его магазином Block P и перенести штаб-квартиру из Орегона в Ливерпуль ― и вовсе признали нереализуемой. 

«Мы ценим ваше видение. Но на данный момент мы решили двигаться дальше с более традиционным кандидатом — тем, кто не просил бы платить ему в виде скидок и невыпущенных пар кроссовок», ― отметили в руководстве Nike. 

Однако после того, как история Бирна завурисилась в сети, Nike частично пересмотрел свое решение. Мужчине предложили шестимесячную стажировку в отделе маркетинга и бренд-стратегии в штаб-квартире компании в Орегоне. Британца попросили помочь в работе над наследием бренда и с «уличным сторителлингом», поделиться экспертизой по «культуре 110-х» в Ливерпуле и изучить возможности сотрудничества Nike и Block P для интеграции в глобальную экосистему.

Если Бирн проявит себя на стажировке «так же, как в Ливерпуле», его могут принять на руководящую должность на постоянной основе. В Nike отметили, что уже забронировали ему билеты и подготовили рабочее место. 

«Хотя мы остаемся привержены нашему нынешнему CEO, ваша креативность, культурное чутье и преданность сообществу нас впечатлили», ― поделились в компании.

Расскажите друзьям