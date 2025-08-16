Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета

Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»
Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоте Шаламе через пять лет
Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди МакДауэлл с актером Биллом Мюрреем
Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy

Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета

Фото: Guinness World Records

Умный попугай Сяогуй из Китая попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета. Он определил 10 цветов за 33,5 секунды ― это лучший результат среди всех его пернатых сородичей. 

Сообразительной птице выдали 10 маленьких пластиковых контейнеров и ряд из 10 шариков из соломы тех же цветов. Цвета были перепутаны, и Сяогую нужно было взять шарик и положить его в правильный контейнер, выполнив все 10 заданий как можно быстрее.

Попугай даже сумел различить два оттенка розового: сначала положил темно-розовый шарик в контейнер для светло-розового, но заметил ошибку и исправил ее.

Хозяин Сяогуя Цинь Фэн встретил своего питомца, когда тот еще был птенцом, в 2020 году. Мужчина сразу заметил интерес пернатого к игрушкам ― особенно к цветным мячикам. Цинь Фэн начал обучать Сяогуя различать цвета, сортируя по ним предметы. 

Сяогуй наверняка быстро бы подружился с африканским серым попугаем Аполлоном, если бы они встретились. В прошлом году Аполлон, которого обучали Далтон и Виктория Мэйсоны из США, установил рекорд по числу предметов, распознанных за три минуты. Попугай сумел правильно определить 12 объектов, включая «жука», «книгу» и «носки».

