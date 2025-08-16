Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета

Сообразительной птице выдали 10 маленьких пластиковых контейнеров и ряд из 10 шариков из соломы тех же цветов. Цвета были перепутаны, и Сяогую нужно было взять шарик и положить его в правильный контейнер, выполнив все 10 заданий как можно быстрее.