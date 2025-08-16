Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета

Умный попугай Сяогуй из Китая попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета. Он определил 10 цветов за 33,5 секунды ― это лучший результат среди всех его пернатых сородичей.
Сообразительной птице выдали 10 маленьких пластиковых контейнеров и ряд из 10 шариков из соломы тех же цветов. Цвета были перепутаны, и Сяогую нужно было взять шарик и положить его в правильный контейнер, выполнив все 10 заданий как можно быстрее.
Попугай даже сумел различить два оттенка розового: сначала положил темно-розовый шарик в контейнер для светло-розового, но заметил ошибку и исправил ее.
Хозяин Сяогуя Цинь Фэн встретил своего питомца, когда тот еще был птенцом, в 2020 году. Мужчина сразу заметил интерес пернатого к игрушкам ― особенно к цветным мячикам. Цинь Фэн начал обучать Сяогуя различать цвета, сортируя по ним предметы.
Сяогуй наверняка быстро бы подружился с африканским серым попугаем Аполлоном, если бы они встретились. В прошлом году Аполлон, которого обучали Далтон и Виктория Мэйсоны из США, установил рекорд по числу предметов, распознанных за три минуты. Попугай сумел правильно определить 12 объектов, включая «жука», «книгу» и «носки».