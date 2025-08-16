Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество

Фото: Johnny Louis/Getty Images

Суд в США приговорил ямайско-американского рэпера Шона Кингстона к 3 годам тюрьмы по делу о мошеннической схеме. Об этом сообщает Би-би-си. 

По словам прокуроров, Кингстон (настоящее имя Кишан Андерсон) вместе с матерью использовали его знаменитость, чтобы уговаривать жертв отдавать им предметы роскоши. Рэпер приглашал продавцов в свой дом во Флориде, обещал, что будет рекламировать их продукцию в соцсетях и отправит за нее деньги позже. Когда же приходило время платить, сообщники отправляли поддельные квитанции о переводе средств. 

Используя эту схему, они присвоили бронированный Cadillac Escalade, 232-дюймовый телевизор, часы Audemars Piguet, аудиосистему премиум-класса, дизайнерскую мебель и другие роскошные вещи. Общая сумма украденного превысила 1 млн долларов. 

Большинство жертв так и не дождались оплаты, хотя некоторые смогли получить деньги после вмешательства полиции или через суд. Ключевым доказательством на процессе стали переписки в мессенджерах между Кингстоном и его матерью, где они обсуждали поддельные квитанции.

Перед оглашением приговора певец принес извинения и сказал, что извлек уроки из своих действий. Адвокат Кингстона сказал, что его подзащитный — «мягкий человек, который вырос в бедности и прославился за одну ночь». По его словам, рэпер по-прежнему мыслит как подросток и не умеет управлять ни банковскими счетами, ни бизнесом.

Мать музыканта, Дженис Тернер, была приговорена к пяти годам тюрьмы еще в июле. 

Шон Кингстон был арестован в мае 2024 года в Калифорнии, где должен был выступить на базе подготовки армии США в пустыне Мохаве. Музыкант известен хитами «Beautiful Girls», «Fire Burning», «Take You There» и фитом с Джастином Бибером «Eenie Meenie». 

