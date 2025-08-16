Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество

По словам прокуроров, Кингстон (настоящее имя Кишан Андерсон) вместе с матерью использовали его знаменитость, чтобы уговаривать жертв отдавать им предметы роскоши. Рэпер приглашал продавцов в свой дом во Флориде, обещал, что будет рекламировать их продукцию в соцсетях и отправит за нее деньги позже. Когда же приходило время платить, сообщники отправляли поддельные квитанции о переводе средств.