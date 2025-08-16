Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»

Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

Райан Рейнольдс вернется к роли Дэдпула в картине «Мстители. Судный день». Об этом сообщают источники The Hollywood Reporter.

По словам инсайдеров, хоть Дэдпул и появится в фильме, ждать, что он присоединится к команде Мстителей, не стоит. 

О предстоящем участии в "Мстителях" ранее намекнул сам Райан Рейнольдс. Он опубликовал в соцсетях логотип супергеройской со знаком анархии — такой символ в последнем фильме про Дэдпула использовала команда злодеев. 

@vancityreynolds

Других деталей о роли Дэдпула в предстоящем фильме пока нет. Премьера «Мстителей. Судный день» намечена на 18 декабря 2026 года. 

В актерский состав «Судного дня» войдут многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои «Фантастической четверки», «Громовержцы», Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт). Главным злодеем станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-мл., ранее игравшего Тони Старка.

Недавно Джош Бролин выразил желание вернуться к роли Таноса в Marvel, если его пригласят на съемки. «Если бы мне сейчас позвонили и сказали: „Поехали в Лондон — снимать Таноса“, я бы ответил: „Уже выезжаю“»,— сказал он.

