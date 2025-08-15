Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоти Шаламе через пять лет

Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди Макдауэлл с актером Биллом Мюрреем
Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках

Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоти Шаламе через пять лет

Фото: Elsa / Getty Images

Американский режиссер Спайк Ли, известный по фильмам «Черный клановец» и «Малкольм Иск», собирается снять фильм со звездой «Дюны» и «Вонки» Тимоти Шаламе. Об этом он сказал в подкасте The Bill Simmons.

Ли поделился, что уже обсуждал с актером возможный совместный проект. Он состоится не раньше, чем через четыре-пять лет, когда график Шаламе освободится. «Он отличный актер, и однажды мы обязательно поработаем вместе», — заявил Ли.

Кинематографист добавил, что считает Тимоти «хорошим парнем» и «настоящим фанатом». Кроме того, Ли и Шаламе объединяет любовь к баскетболу и к команде «Нью-Йорк Никс».

Впрочем, если артисты создадут вместе кинокартину, она «не будет иметь ничего общего со спортом», заверил Ли. Режиссер добавил, что у него в голове уже есть концепция потенциального проекта.

Ли и Шаламе не раз видели неподалеку на домашних матчах «Никс.» Некоторые поклонники предполагали, что между кинематографистами есть некоторое соперничество. Но Ли отверг эти версии.

«Мы с ним в порядке. Моя дочь и мой сын, [и Шаламе], они все выросли вместе в Нью-Йорке. Мы хотим сделать фильм вместе! Нет вовсе никакого соперничества. Абсолютно никакого состязания тут», — подчеркнул режиссер.

Шаламе на сегодняшний день — один из самых востребованных артистов Голливуда. В декабре он появится в фильме о настольном теннисе «Марти Превосходный». Кроме того, актер работает над третьей частью «Дюны» — она выйдет в декабре 2026 года.

Шаламе также снимется в картине «High Side» Джеймса Мэнголда. Он сыграет в ней мотоциклиста, который встает на преступный путь. В разработке находится и сиквел «Вонки», в котором, предположительно, вновь появится Шаламе.

Расскажите друзьям