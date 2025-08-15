Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоти Шаламе через пять лет

Американский режиссер Спайк Ли, известный по фильмам «Черный клановец» и «Малкольм Иск», собирается снять фильм со звездой «Дюны» и «Вонки» Тимоти Шаламе. Об этом он сказал в подкасте The Bill Simmons.
Ли поделился, что уже обсуждал с актером возможный совместный проект. Он состоится не раньше, чем через четыре-пять лет, когда график Шаламе освободится. «Он отличный актер, и однажды мы обязательно поработаем вместе», — заявил Ли.
Кинематографист добавил, что считает Тимоти «хорошим парнем» и «настоящим фанатом». Кроме того, Ли и Шаламе объединяет любовь к баскетболу и к команде «Нью-Йорк Никс».
Впрочем, если артисты создадут вместе кинокартину, она «не будет иметь ничего общего со спортом», заверил Ли. Режиссер добавил, что у него в голове уже есть концепция потенциального проекта.
Ли и Шаламе не раз видели неподалеку на домашних матчах «Никс.» Некоторые поклонники предполагали, что между кинематографистами есть некоторое соперничество. Но Ли отверг эти версии.
«Мы с ним в порядке. Моя дочь и мой сын, [и Шаламе], они все выросли вместе в Нью-Йорке. Мы хотим сделать фильм вместе! Нет вовсе никакого соперничества. Абсолютно никакого состязания тут», — подчеркнул режиссер.
Шаламе на сегодняшний день — один из самых востребованных артистов Голливуда. В декабре он появится в фильме о настольном теннисе «Марти Превосходный». Кроме того, актер работает над третьей частью «Дюны» — она выйдет в декабре 2026 года.
Шаламе также снимется в картине «High Side» Джеймса Мэнголда. Он сыграет в ней мотоциклиста, который встает на преступный путь. В разработке находится и сиквел «Вонки», в котором, предположительно, вновь появится Шаламе.