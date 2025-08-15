Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди Макдауэлл с актером Биллом Мюрреем

Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»

Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди Макдауэлл с актером Биллом Мюрреем

Американская актриса Маргарет Куолли, известная по фильмам «Субстанция» и «Бедные-несчастные», хочет свести свою маму Энди Макдауэлл с актером Биллом Мюрреем. В этом она призналась в шоу Джимми Фэллона.

Куолли заявила, что «только что» столкнулась со звездой «Охотников за привидениями» и предложила познакомить его с мамой. Актриса считает это хорошей идеей, поскольку Мюррей и Макдауэлл живут в одном городе — Чарльстоне.

По словам Куолли, Мюррей признался, что они с Макдауэлл «не очень ладили» во время съемок ленты «День сурка». Он вышла в 1993 году и рассказала о циничном синоптике в исполнении Мюррея, который попадает во временную петлю, не осознавая своих чувств к журналистке Рите. Роль последней сыграла Макдауэлл.

«Он сказал: «Знаешь, ей долго укладывали волосы, и она как‑то не запомнила текст». А я ответила: «Да, ну, я слышала другую историю, сэр», — вспомнила Куолли.

Она отметила, что воспоминания Мюррея заставили ее задуматься, что могло бы выйти из этих напряженных отношений двух коллег.

«Он живет в Чарльстоне. Она живет в Чарльстоне. У них есть своего рода злость по отношению друг к другу, но, возможно, он пытается загладить свою вину. И я думаю: она одинока, он одинок, они оба сумасшедшие, так давайте покончим с этим!» — поделилась Куолли.

Актриса призналась, что уже начала разрабатывать план, как подружить Мюррея и ее маму. Она сказала Мюррею, чтобы тот взял ее номер, если захочет связаться с Энди. «Если у него есть хоть капля здравого смысла, он будет самым счастливым парнем на свете!» — воскликнула Маргарет.

И Макдауэлл, и Мюррей ранее состояли в браке. Мюррей был женат на Маргарет Келли с 1981 по 1996 год. После развода он женился на Дженнифер Батлер, художнице по костюмам для фильма «День сурка» , и прожил с ней с 1997 по 2008 год.

Макдауэлл была замужем за Полом Дж. Куэлли, от которого у нее трое детей, включая Маргарет. Брак продлился с 1986 по 1999 год. В 2001 году она вышла замуж во второй раз за предпринимателя Ретта Хартцога, но в 2004 году они расстались.

