Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди Макдауэлл с актером Биллом Мюрреем

Американская актриса Маргарет Куолли, известная по фильмам «Субстанция» и «Бедные-несчастные», хочет свести свою маму Энди Макдауэлл с актером Биллом Мюрреем. В этом она призналась в шоу Джимми Фэллона.
Куолли заявила, что «только что» столкнулась со звездой «Охотников за привидениями» и предложила познакомить его с мамой. Актриса считает это хорошей идеей, поскольку Мюррей и Макдауэлл живут в одном городе — Чарльстоне.
По словам Куолли, Мюррей признался, что они с Макдауэлл «не очень ладили» во время съемок ленты «День сурка». Он вышла в 1993 году и рассказала о циничном синоптике в исполнении Мюррея, который попадает во временную петлю, не осознавая своих чувств к журналистке Рите. Роль последней сыграла Макдауэлл.
«Он сказал: «Знаешь, ей долго укладывали волосы, и она как‑то не запомнила текст». А я ответила: «Да, ну, я слышала другую историю, сэр», — вспомнила Куолли.
Она отметила, что воспоминания Мюррея заставили ее задуматься, что могло бы выйти из этих напряженных отношений двух коллег.
«Он живет в Чарльстоне. Она живет в Чарльстоне. У них есть своего рода злость по отношению друг к другу, но, возможно, он пытается загладить свою вину. И я думаю: она одинока, он одинок, они оба сумасшедшие, так давайте покончим с этим!» — поделилась Куолли.
Актриса призналась, что уже начала разрабатывать план, как подружить Мюррея и ее маму. Она сказала Мюррею, чтобы тот взял ее номер, если захочет связаться с Энди. «Если у него есть хоть капля здравого смысла, он будет самым счастливым парнем на свете!» — воскликнула Маргарет.
И Макдауэлл, и Мюррей ранее состояли в браке. Мюррей был женат на Маргарет Келли с 1981 по 1996 год. После развода он женился на Дженнифер Батлер, художнице по костюмам для фильма «День сурка» , и прожил с ней с 1997 по 2008 год.
Макдауэлл была замужем за Полом Дж. Куэлли, от которого у нее трое детей, включая Маргарет. Брак продлился с 1986 по 1999 год. В 2001 году она вышла замуж во второй раз за предпринимателя Ретта Хартцога, но в 2004 году они расстались.