Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»

Американский актер Дэн Зиски, известный по сериалу «Карточный домик» и «Тримей», скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его семья на портале Legacy.com.
Зиски скончался в Нью-Йорке 21 июля. Причиной стал артериосклеротическое сердечно-сосудистое заболевание. «Дэн был человеком выдающегося таланта и проницательным наблюдателем жизни», — сказали близкие артиста.
Они подчеркнули, что Зиски «был таким же ярким и многогранным, как персонажи, которых он изображал на сцене и экране». Дэн был не только актером, но и одаренным фотографом, напомнили родственники ушедшего.
«Его жизнь была прожита со страстью, жизнью, которая стала примером красоты стремления к мечте и важности дорожить каждым мгновением. Дэна будет очень не хватать, но он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, словно дорогой сердцу персонаж в вечной истории их жизни», — написали они.
Дэн Зиски родился 13 августа 1944 года в Детройте. В школьные годы он был успешным спортсменом, соревнующимся в легкой атлетике и американском футболе. Позднее он поступил в Университет Мичигана и получил степень бакалавра искусств.
Затем он опробовал разные профессии, в том числе служил матросом на грузовом судне. В конечном счете, Зиски остановился на актерской деятельности. Он выступал в театре, снимался в кино и телепроектах. Его можно было видеть на Бродвее.
В фильмографии артиста — «Приключения няни», «Квантовый скачок», «Скорая помощь», «Шакал», «Тринадцать дней», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Элементарно». В библиографии — фотокнига «Cloud Chamber».
У Зиски остались брат Дэвид и жена Синтия, племянники Джесси, Бретт и Остин, а также шестеро их детей.