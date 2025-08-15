Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»

Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди Макдауэлл с актером Биллом Мюрреем
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»

Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»

Фото: Netflix

Американский актер Дэн Зиски, известный по сериалу «Карточный домик» и «Тримей», скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила его семья на портале Legacy.com.

Зиски скончался в Нью-Йорке 21 июля. Причиной стал артериосклеротическое сердечно-сосудистое заболевание. «Дэн был человеком выдающегося таланта и проницательным наблюдателем жизни», — сказали близкие артиста.

Они подчеркнули, что Зиски «был таким же ярким и многогранным, как персонажи, которых он изображал на сцене и экране». Дэн был не только актером, но и одаренным фотографом, напомнили родственники ушедшего.

«Его жизнь была прожита со страстью, жизнью, которая стала примером красоты стремления к мечте и важности дорожить каждым мгновением. Дэна будет очень не хватать, но он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, словно дорогой сердцу персонаж в вечной истории их жизни», — написали они.

Дэн Зиски родился 13 августа 1944 года в Детройте. В школьные годы он был успешным спортсменом, соревнующимся в легкой атлетике и американском футболе. Позднее он поступил в Университет Мичигана и получил степень бакалавра искусств.

Затем он опробовал разные профессии, в том числе служил матросом на грузовом судне. В конечном счете, Зиски остановился на актерской деятельности. Он выступал в театре, снимался в кино и телепроектах. Его можно было видеть на Бродвее.

В фильмографии артиста — «Приключения няни», «Квантовый скачок», «Скорая помощь», «Шакал», «Тринадцать дней», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Элементарно». В библиографии — фотокнига «Cloud Chamber».

У Зиски остались брат Дэвид и жена Синтия, племянники Джесси, Бретт и Остин, а также шестеро их детей.

