Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»

«Его жизнь была прожита со страстью, жизнью, которая стала примером красоты стремления к мечте и важности дорожить каждым мгновением. Дэна будет очень не хватать, но он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, словно дорогой сердцу персонаж в вечной истории их жизни», — написали они.