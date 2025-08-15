Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком

Институт сможет обеспечить сотрудников достойными зарплатами, больше вкладывать в исследования и увеличить пропускную способность центра — предположительно вдвое в ближайшие пять лет. Кроме того, организация сможет улучшить сервис для пациентов: каждый из них отныне будет получать персонального навигатора, который поможет организовать процесс лечения.