Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком

Американский бизнесмен Фил Найт, известный как сооснователь бренда Nike, пожертвовал 2 млрд долларов на исследования лечения рака. Об этом сообщил The Wall Street Journal.
Предприниматель вместе с женой Пенни перевел деньги Университету здравоохранения и науки Орегона. Это крупнейшее единовременное пожертвование учебному заведению в истории Соединенных Штатов Америки.
Институт рака Ната станет самостоятельным подразделением вуза и получит собственный совет управляющих. Пост президента института вновь займет доктор Брайан Друкер, создавший революционный препарат от лейкемии Иматиниба.
Ранее Друкер покинул институт из‑за разногласий, касавшихся стратегического развития организации. Теперь он вернется и сможет привлекать к сотрудничеству ведущих мировых специалистов и вести независимую деятельность.
Институт сможет обеспечить сотрудников достойными зарплатами, больше вкладывать в исследования и увеличить пропускную способность центра — предположительно вдвое в ближайшие пять лет. Кроме того, организация сможет улучшить сервис для пациентов: каждый из них отныне будет получать персонального навигатора, который поможет организовать процесс лечения.