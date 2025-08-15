LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид

LEGO показала новый коллекционный набор по «Гарри Поттеру» под названием «Деревня Хогсмид». Конструктор состоит из более 3 тыс. деталей. В него вошли 12 минифигурок, изображающих главных персонажей киновселенной ― Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермиону Грейнджер, профессора МакГонагалл и Аберфорта Дамблдора.
В комплекте, состоящим из трех секций и семи отдельных зданий, открываются все двери. На одной из стен висит портрет Арианы Дамблдор, который открывает потайной проход.
Модели выполнены в том же масштабе, что и предыдущие наборы LEGO из серии «Harry Potter» — LEGO Diagon Alley и LEGO Gringotts Wizarding Bank, их можно соединять между собой. «Посетите „Сладкое королевство“, выпейте сливочного пива в „Трех метлах“ или отправьте письма с Совиной почты. Поклонники смогут насладиться зимним волшебством Хогсмида как никогда прежде», ― говорится на сайте.
Набор поступит в продажу 1 сентября. Цена составит 379.99 евро (чуть больше 35 тыс. рублей).
LEGO регулярно выпускает конструкторы по популярным франшизам. Осенью 2024 года в продаже появился набор X-Mansion, посвященный «Людям Икс».