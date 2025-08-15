LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид

Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России

LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид

LEGO показала новый коллекционный набор по «Гарри Поттеру» под названием «Деревня Хогсмид». Конструктор состоит из более 3 тыс. деталей. В него вошли 12 минифигурок, изображающих главных персонажей киновселенной ― Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермиону Грейнджер, профессора МакГонагалл и Аберфорта Дамблдора.

В комплекте, состоящим из трех секций и семи отдельных зданий, открываются все двери. На одной из стен висит портрет Арианы Дамблдор, который открывает потайной проход.

Модели выполнены в том же масштабе, что и предыдущие наборы LEGO из серии «Harry Potter» — LEGO Diagon Alley и LEGO Gringotts Wizarding Bank, их можно соединять между собой. «Посетите „Сладкое королевство“, выпейте сливочного пива в „Трех метлах“ или отправьте письма с Совиной почты. Поклонники смогут насладиться зимним волшебством Хогсмида как никогда прежде», ― говорится на сайте.

Набор поступит в продажу 1 сентября. Цена составит 379.99 евро (чуть больше 35 тыс. рублей).

LEGO регулярно выпускает конструкторы по популярным франшизам. Осенью 2024 года в продаже появился набор X-Mansion, посвященный «Людям Икс».

