Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»

В России снимут биографический фильм о работе композитора Петра Чайковского над балетом «Щелкунчик». Роль Щелкунчика в нем исполнит Марк Эйдельштейн. Об этом «ТАСС» рассказал продюсер картины Петр Ануров на питчинге в Минкультуры РФ.
Он отметил, что над картиной будет работать команда «Пророка». Режиссером вновь выступит Феликс Умаров.
На роль мадам Дроссельмейер рассматривают Оксану Акиньшину, Викторию Исакову и Светлану Ходченкову. Одну из ролей в фильме также может получить Полина Цыганова. Премьера ленты запланирована на 1 января 2028 года.
По словам Анурова, создатели хотят рассказать «магическую историю» о том, как Петр Чайковский в 1892 году пишет балет «Щелкунчик». Ему было трудно работать, так как незадолго до этого умерла его сестра.
«Через мир его воображения мы создадим тот Петербург, в котором мы видим героев, основанных на либретто балета. Это и балерина Саша, и Франц, сын мадам Дроссельмейер. Им предстоит исполнить свои партии в балете в Мариинском театре», — рассказал Ануров.
14 августа в прокат вышло мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном. Картина рассказывает о российской съемочной группе, которая приехала в индийский город Варанаси для съемок артхаусного кино. Режиссер проекта — Роман Михайлов.
Эйдельштейна также рассматривают на главную роль в байопике о дикторе Юрии Левитане. Сначала его образ должен был воплотить Константин Хабенский, однако создатели решили, что 53-летний актер не подходит по возрасту — герою в фильме должно быть 27 лет.