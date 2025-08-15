Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix

Американская актриса Джессика Альба, известная по фильмам «Лапочка» и «Фантастическая четверка», снимется в комедии о корпоративной культуре. Об этом сообщил Deadline.
Артистка сама спродюсирует проект вместе с Трейси Найберг. Фильм будет основан на оригинальной идее, вдохновленной бизнес-ретритами, кторые Альба посещала на протяжении многих лет.
Сценарий будущей ленты напишет Мэдисон Вандерберг, чей материал «Вопль» включили в черный список лучших нереализованных проектов Голливуда в 2024 году. Вандерберг намерена опираться на свой опыт работы с женщинами в качестве журналистки.
«Как успешный предприниматель, я годами лично сталкивалась с корпоративной культурой и иронией/абсурдом, которые могут скрываться между строк, когды ты — женщина-руководитель», — поделилась Альба.
Актриса добавила, что пребывает в восторге от подхода Вандерберг к теме фильма. «Она изящно подчеркивает нелепые элементы, создавая запоминающиеся персонажи, которые пытаются ориентироваться в мире современной корпоративной культуры, сохраняя при этом свою человечность», — рассказала она.