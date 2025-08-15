Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix

Актриса добавила, что пребывает в восторге от подхода Вандерберг к теме фильма. «Она изящно подчеркивает нелепые элементы, создавая запоминающиеся персонажи, которые пытаются ориентироваться в мире современной корпоративной культуры, сохраняя при этом свою человечность», — рассказала она.