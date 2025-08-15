Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»

Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix

Фото: jessicaalba

Американская актриса Джессика Альба, известная по фильмам «Лапочка» и «Фантастическая четверка», снимется в комедии о корпоративной культуре. Об этом сообщил Deadline.

Артистка сама спродюсирует проект вместе с Трейси Найберг. Фильм будет основан на оригинальной идее, вдохновленной бизнес-ретритами, кторые Альба посещала на протяжении многих лет.

Сценарий будущей ленты напишет Мэдисон Вандерберг, чей материал «Вопль» включили в черный список лучших нереализованных проектов Голливуда в 2024 году. Вандерберг намерена опираться на свой опыт работы с женщинами в качестве журналистки.

«Как успешный предприниматель, я годами лично сталкивалась с корпоративной культурой и иронией/абсурдом, которые могут скрываться между строк, когды ты — женщина-руководитель», — поделилась Альба.

Актриса добавила, что пребывает в восторге от подхода Вандерберг к теме фильма. «Она изящно подчеркивает нелепые элементы, создавая запоминающиеся персонажи, которые пытаются ориентироваться в мире современной корпоративной культуры, сохраняя при этом свою человечность», — рассказала она.

Расскажите друзьям