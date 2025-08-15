Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»

«Очень страшное кино» вышло в 2000 году и стало пародией на популярные слешеры того времени — «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кинен Уэйанс выступил режиссером первых двух частей серии. Марлон и Шон снялись в них.