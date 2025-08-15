Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»

Главные актрисы «Очень страшного кино» Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся к ролям Бренды и Синди в перезапуске комедийной франшизы. Над картиной будут работать авторы оригинального «Очень страшного кино» братья Уэйанс, пишет Deadline.
«Мы с нетерпением ждем возможности вернуть к жизни Бренду и Синди и воссоединиться с нашими хорошими друзьями Киненом, Шоном и Марлоном — тремя мужчинами, за которых мы бы буквально отдали жизнь», — сказали актрисы.
Помимо Марлона, Шона и Кинена Айвори Уэйансов, в проекте поучаствует сценарист Рик Альварес — в прошлом он трудился над сиквелом «Очень страшного кино» и комедией «Белые цыпочки». Премьера нового фильма состоится 12 июня 2026 года.
«Очень страшное кино» вышло в 2000 году и стало пародией на популярные слешеры того времени — «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Кинен Уэйанс выступил режиссером первых двух частей серии. Марлон и Шон снялись в них.
Всего во франшизу «Очень страшное кино» вошли пять кинокартин. Третью поставил в 2003 году Дэвид Цукер, четвертую в 2006-м — он же. Над финальной на данный момент лентой, вышедшей в 2013 году, Цукер работал вместе с Малкольмом Д.Ли.