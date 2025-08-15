«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле

«Вот чем я сейчас занимаюсь. Не стоит беспокоиться о проектах, которые не снимаешь. Это несомненно было бы весело, и я слышал от нескольких актеров во время съемок: „Где ты, черт возьми, Уотерс?“ Я не бросал вас!» — сказал он.