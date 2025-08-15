«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле

Режиссер фильма «Чумовая пятница» Марк Уотерс рассказал в интервью Variety, что его не пригласили поучаствовать в работе над сиквелом картины, хотя он бы этого хотел.
Кинематографист выразил сожаление, что ему не нашлось места в продолжении культовой ленты. Тем не менее он поддержал создателей продолжения. «Я очень поддерживаю их в создании нового отличного фильма», — заявил Уотерс.
«Да, к сожалению, меня не пригласили на вечеринку. Я поднял руку и сказал, что хотел бы как‑то поучаствовать, путь даже в роли крестного отца или исполнительного продюсера. Но меня так и не пригласили», — поделился режиссер.
Он добавил, что сейчас пытается направить свою энергию «на создание новых оригинальных вещей, которые станут хитами». Уотерс надеется, что его свежие проекты через двадцать лет тоже получат ремейки.
«Вот чем я сейчас занимаюсь. Не стоит беспокоиться о проектах, которые не снимаешь. Это несомненно было бы весело, и я слышал от нескольких актеров во время съемок: „Где ты, черт возьми, Уотерс?“ Я не бросал вас!» — сказал он.
Фильм «Чумовая пятница» вышел в 2003 году, в нем главные роли исполнили Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис. Актрисы сыграли мать и дочь, которые не находят общего языка. Однажды они внезапно меняются телами.
Мировая премьера «Чумовой пятницы-2» состоялась 8 августа. Лохан вернулась к роли Анны Колман, а Ли Кертис вновь сыграла ее мать, психотерапевта Тесс. Тизер картины можно посмотреть здесь.