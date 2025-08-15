Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»

Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»

Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»

Фото: A24

Лиз Кингсман («F1», «Захваченный рейс») присоединится к актерскому составу сериала «Гордость и предубеждение», который выпустит стриминговый сервис Netflix. Комик и актриса сыграет Энн де Бург — дочь леди Кэтрин, пишет Deadline.

Cъемки шоу уже начались в Великобритании. Режиссером проекта выступает Юрос Лин. Сценарий новой киноадаптации классической книги Джейн Остин написала Долли Олдертон. В проекте будет шесть эпизодов.

Роль Элизабет Беннет в сериале исполнит Эмма Коррин («Любовник леди Чаттерлей», «Корона»). Образ ее матери в сериале воплотит лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка», «Корона»). В роли мистера Дарси на экранах появится Джек Лауден («Дюнкерк», «Война и мир»). Роль мистера Беннета досталась Руфусу Сьюэллу («Иллюзионист», «Темный город»).

Сестер Беннет сыграют Фрейя Мейвор, Риа Норвуд, Холли Эйвери и Хоупи Пэриш. Луис Партридж исполнит роль мистера Уикхема, Джейми Деметриу сыграет мистера Коллинза, Дэрил МакКормак — возлюбленного Джейн, мистера Бингли, Сиена Келли — его сестру Кэролайн, а Фиона Шоу — грозную леди Кэтрин де Бург.

«Гордость и предубеждение» — роман Джейн Остин, который та написала в 1813 году. В центре сюжета — история любви Элизабет Беннет и мистера Дарси, которая развивается на фоне социального неравенства и предрассудков.

Книгу неоднократно экранизировали. В 1995 году на экраны вышел сериал с Колином Фертом и Дженнифер Эль, а в 2025 году — фильм с Мэттью МакФэдьеном и Кирой Найтли.

Осенью 2024 года британская вещательная компания Би-би-си анонсировала спин-офф своего сериала «Гордость и предубеждение». Новый сериал будет называться «Другая сестра Беннет» и расскажет историю Мэри Беннет.

