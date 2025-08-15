Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»

Лиз Кингсман («F1», «Захваченный рейс») присоединится к актерскому составу сериала «Гордость и предубеждение», который выпустит стриминговый сервис Netflix. Комик и актриса сыграет Энн де Бург — дочь леди Кэтрин, пишет Deadline.
Cъемки шоу уже начались в Великобритании. Режиссером проекта выступает Юрос Лин. Сценарий новой киноадаптации классической книги Джейн Остин написала Долли Олдертон. В проекте будет шесть эпизодов.
Роль Элизабет Беннет в сериале исполнит Эмма Коррин («Любовник леди Чаттерлей», «Корона»). Образ ее матери в сериале воплотит лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка», «Корона»). В роли мистера Дарси на экранах появится Джек Лауден («Дюнкерк», «Война и мир»). Роль мистера Беннета досталась Руфусу Сьюэллу («Иллюзионист», «Темный город»).
Сестер Беннет сыграют Фрейя Мейвор, Риа Норвуд, Холли Эйвери и Хоупи Пэриш. Луис Партридж исполнит роль мистера Уикхема, Джейми Деметриу сыграет мистера Коллинза, Дэрил МакКормак — возлюбленного Джейн, мистера Бингли, Сиена Келли — его сестру Кэролайн, а Фиона Шоу — грозную леди Кэтрин де Бург.
«Гордость и предубеждение» — роман Джейн Остин, который та написала в 1813 году. В центре сюжета — история любви Элизабет Беннет и мистера Дарси, которая развивается на фоне социального неравенства и предрассудков.
Книгу неоднократно экранизировали. В 1995 году на экраны вышел сериал с Колином Фертом и Дженнифер Эль, а в 2025 году — фильм с Мэттью МакФэдьеном и Кирой Найтли.
Осенью 2024 года британская вещательная компания Би-би-си анонсировала спин-офф своего сериала «Гордость и предубеждение». Новый сериал будет называться «Другая сестра Беннет» и расскажет историю Мэри Беннет.