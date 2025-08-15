Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников

В этом году экспозиционное пространство будет разделено на пять секций в зависимости от специфики галерей. В секции «База» примут участие как молодые, так и уже известные галереи с собственным выставочным пространством, а в «Контуре» будут представлены галереи без постоянного пространства и работающие в формате шоурума или онлайн-платформы. На площадке «Тираж» гости смогут приобрести тиражное искусство, в «Дизайне» продемонстрируют произведения коллекционного дизайна. В секции «Сообщества» разместят проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства.