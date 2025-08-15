Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 12 по 14 сентября в «Тимирязев Центре», открыла продажу билетов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия. Превью ярмарки для коллекционеров состоится 11 сентября.
В этом году экспозиционное пространство будет разделено на пять секций в зависимости от специфики галерей. В секции «База» примут участие как молодые, так и уже известные галереи с собственным выставочным пространством, а в «Контуре» будут представлены галереи без постоянного пространства и работающие в формате шоурума или онлайн-платформы. На площадке «Тираж» гости смогут приобрести тиражное искусство, в «Дизайне» продемонстрируют произведения коллекционного дизайна. В секции «Сообщества» разместят проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства.
Участниками ярмарки станут 99 галерей. 16 из них будут представлены впервые. 25 институций приедут из регионов, а еще три будут посвящены зарубежному искусству.
На стенде галереи PA Gallery можно будет увидеть произведения Анны Желудь, Alina Pinsky Gallery представит работы Евгения Музалевского, на стенде Marina Gisich Projects разместятся работы Дмитрия Грецкого и Евгении Кац. Agency.ArtRu покажет гостям групповой стенд с молодыми авторами и моностенд классика современного искусства Сергея Шутова, а MYTH Gallery продемонстрирует работы «Художника года» Cosmoscow 2025 — арт-группы «Провмыза».
Ярмарка объединит на одной площадке ключевые проекты арт-индустрии из разных городов России и мира. В числе участников этого года Сообщество современных сибирских художников, на стенде которого можно будет увидеть произведения бурятского автора Амгалана Ринчинэ, Art Object gallery из Владивостока, которая представит работы Александра Злотникова. ES Gallery приедет в Москву из Казани с произведениями Рамина Нафикова, московская галерея «Треугольник» покажет работы художника, родившегося в Китае, Йируя Фанга, а Krassky Gallery дебютирует на ярмарке с работами итальянского архитектора, художника и дизайнера Винченцо де Котиса.
Cosmoscow представит три ведущие индийские галереи в рамках проекта «Платформа Индия» коллекционеров Теребениных. Галерея Threshold предложит работы Равикумара Каши и Ниети Чадхи. Галерея Espace — искусство Вacbo Х Вacbo и Полы Сенгупты. А Mango Tree Craft & Design и Anuvad Innovation — сплав традиционного мастерства и новейших технологий.
На втором этаже экспозиции ярмарки, где разместятся секции «Тираж» и «Дизайн», гости увидят арт-фотографию на стенде платформы Teo by Cosmoscow, работы арт-дуэта «МишМаш», которые представит галерея Set Projects и медиа-арт Аристарха Чернышева на стенде «Сабстанция». Коллекционный дизайн представят галереи: Heritage — творчество Анджело Манджаротти; 3L Gallery — работы Drozhdini; Booroom — произведения Томонари Хашимото.
В экспертный совет ярмарки 2025 года вошли основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина, соосновательница XL Gallery Елена Селина, основательница Syntax Gallery Эльвира Тарноградская, куратор и арт-критик Валентин Дьяконов, коллекционер современного искусства Антон Белов.
«Любая ярмарка — действенный механизм развития рынка. Появление моностендов в пространстве Cosmoscow — очевидная тенденция к углубленному погружению в творчество каждого представленного на них автора, точнее, фокус на конкретного художника», — говорит Елена Селина.
В программу ярмарки также войдут дискуссионные сессии Cosmoscow Talks, художественные инициативы от фондов и ведущих культурных институций. По традиции Cosmoscow пройдет и в онлайн-формате. Приобрести работы можно будет дистанционно на платформе Тeo by Cosmoscow — крупнейшем в России онлайн-маркетплейсе современного искусства.
Параллельно с Cosmoscow с 10 по 14 сентября в Музее Москвы пройдет ярмарка-сателлит Blazar. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 9 сентября. Ивент объединит галереи, начинающих художников, независимых авторов, дизайнеров, архитектурные бюро и образовательные учреждения.