Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»

Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине

Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»

Кадр: Gran Via

Звезда сериала «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш («Особняк с привидениями», «Невыносимая тяжесть огромного таланта») и Ральфом Маккьо («Кобра Кай») в криминальном триллере «Девушка в реке». Об этом написал Deadline.

Съемки картины начнутся в конце августа в Миссисипи. Их возглавит итальянский режиссер и сценарист Брандо Бенеттон, для него «Девушка в реке» станет полнометражным дебютом.

Лента расскажет о криминалисте и молодой женщине-психологе, которые отправляются в отдаленный городок в Миссисипи. Там они намерены расследовать убийство маленькой девочки и исчезновение ее сестры-близнеца.

Фильм выпустит продакшн-компания Andrew Stevens Entertainment, известная по картине «Ритуал». Продюсером проекта будет Джо Леммон, исполнительными продюсерами — Рик Мур, Хишам Бенкиран, Джефф Рошман, Дон Берстин, Алессандро Пенацци, Сэм Стивенс и Алан Б.Берстин. Кастингом займется Валери МакКэффри.

«Сценарий Брандо мастерски передает суть южного готического триллера, вплетая неожиданные повороты событий, глубоких сложных персонажей, и вместе со звездным актерским составом это выводит жанр на новый уровень», — отметил Стивенс.

