Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»

Звезда сериала «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш («Особняк с привидениями», «Невыносимая тяжесть огромного таланта») и Ральфом Маккьо («Кобра Кай») в криминальном триллере «Девушка в реке». Об этом написал Deadline.
Съемки картины начнутся в конце августа в Миссисипи. Их возглавит итальянский режиссер и сценарист Брандо Бенеттон, для него «Девушка в реке» станет полнометражным дебютом.
Лента расскажет о криминалисте и молодой женщине-психологе, которые отправляются в отдаленный городок в Миссисипи. Там они намерены расследовать убийство маленькой девочки и исчезновение ее сестры-близнеца.
Фильм выпустит продакшн-компания Andrew Stevens Entertainment, известная по картине «Ритуал». Продюсером проекта будет Джо Леммон, исполнительными продюсерами — Рик Мур, Хишам Бенкиран, Джефф Рошман, Дон Берстин, Алессандро Пенацци, Сэм Стивенс и Алан Б.Берстин. Кастингом займется Валери МакКэффри.
«Сценарий Брандо мастерски передает суть южного готического триллера, вплетая неожиданные повороты событий, глубоких сложных персонажей, и вместе со звездным актерским составом это выводит жанр на новый уровень», — отметил Стивенс.