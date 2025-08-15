Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы

Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов
Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине

Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

На концерте Oasis в Эдинбурге мужчина развеял прах близкого человека. Видео с этим моментом появилось в тикток-аккаунте @oasislive25streams. На него обратило внимание издание Edinburgh Live.

Фанат Oasis устроил церемонию прощания с близким во время исполнения песни «Don't Look Back in Anger» братьями Галлахер. Кем приходится умерший автору ролика, не уточняется.

Видео: @oasislive25streams/TikTok

Видео набрало более 666 тыс. просмотров, свыше 20 тыс. лайков и 333 комментария. Пользователи выразили слова поддержки мужчине. Одна из фанаток призналась, что поступила так же с прахом брата, поскольку «не могла позволить ему пропустить возвращение» Oasis. 

Другая женщина вдохновилась поступком автора ролика и решила сделать то же самое с прахом отца: «Я иду на концерт 16 ноября на стадионе River Plate в Буэнос-Айресе, и это видео дало мне идею, что сделать с прахом отца».

Некоторые усомнились в правильности такого жеста, ведь в итоге прах просто затопчут, а после концерта сметут в урну. На это один из комментаторов ответил: «Я бы хотел, чтобы кто-то сделал это для меня — неважно, затопчут тебя или сметут. Главное, что кто-то подумал о тебе и понял, что этот концерт значил бы для тебя».

Необычные трибьюты на концертах устраивают не только фанаты, но и сами артисты. К примеру, Род Стюарт показывает на своих выступлениях ИИ-видео, на котором Оззи Осборн делает селфи с небес с Бобом Марли, Фредди Меркьюри, Куртом Кобейном, XXXTentacion и другими умершими звездами.

Расскажите друзьям