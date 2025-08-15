Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы

На концерте Oasis в Эдинбурге мужчина развеял прах близкого человека. Видео с этим моментом появилось в тикток-аккаунте @oasislive25streams. На него обратило внимание издание Edinburgh Live.
Фанат Oasis устроил церемонию прощания с близким во время исполнения песни «Don't Look Back in Anger» братьями Галлахер. Кем приходится умерший автору ролика, не уточняется.
Видео набрало более 666 тыс. просмотров, свыше 20 тыс. лайков и 333 комментария. Пользователи выразили слова поддержки мужчине. Одна из фанаток призналась, что поступила так же с прахом брата, поскольку «не могла позволить ему пропустить возвращение» Oasis.
Другая женщина вдохновилась поступком автора ролика и решила сделать то же самое с прахом отца: «Я иду на концерт 16 ноября на стадионе River Plate в Буэнос-Айресе, и это видео дало мне идею, что сделать с прахом отца».
Некоторые усомнились в правильности такого жеста, ведь в итоге прах просто затопчут, а после концерта сметут в урну. На это один из комментаторов ответил: «Я бы хотел, чтобы кто-то сделал это для меня — неважно, затопчут тебя или сметут. Главное, что кто-то подумал о тебе и понял, что этот концерт значил бы для тебя».
Необычные трибьюты на концертах устраивают не только фанаты, но и сами артисты. К примеру, Род Стюарт показывает на своих выступлениях ИИ-видео, на котором Оззи Осборн делает селфи с небес с Бобом Марли, Фредди Меркьюри, Куртом Кобейном, XXXTentacion и другими умершими звездами.