В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов

В Пекине стартовали первые Всемирные игры гуманоидных роботов. В них участвуют 280 команд из 16 стран, пишут Associated Press и GizmoChina.
Соревнования проходят с 15 по 17 августа на Национальном конькобежном стадионе «Ледяная лента» в Пекине, построенном к Олимпийским играм 2022 года. Организаторами Игр выступили правительство Пекина, China Media Group, Всемирная организация по сотрудничеству в области робототехники и Азиатско-Тихоокеанский международный совет RoboCup.
В играх участвуют команды робототехнических компаний и китайских университетов. Более 500 человекоподобных роботов сражаются в таких видах спорта, как футбол, бег и бокс. Машины также выполняют задачи, которые имитируют работу в отелях, больницах, на складах и в производстве. Им необходимо сортировать лекарства по рецептам, убирать мусор в номерах и выполнять операции по погрузке и разгрузке.
Для состязаний организовали четыре основные зоны: расширенная беговая дорожка длиной 2,1 м, футбольное поле формата 5×5 м, боксерский ринг и другие площадки. Есть также территория дистанционного управления, позволяющая операторам управлять роботами в режиме реального времени, избегая столкновений.
Участники могут использовать как полностью автономных роботов, так и модели с дистанционным управлением. Автономные гуманоиды работают на основе алгоритмов распознавания и принятия решений, в то время как дистанционно управляемые устройства нуждаются в стабильном соединении, которое обеспечивается сетью 5G-A.
На церемонии открытия гуманоиды играли в футбол и бокс, делали сальто. Они также показали, как умеют играть на музыкальных инструментах, и участвовали в модных показах.
Игры продлятся три дня и завершатся в воскресенье. Стоимость билетов варьируется от 180 юаней (2000 рублей) до 580 юаней (больше 6000 рублей).