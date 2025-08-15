В Китае открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов

В играх участвуют команды робототехнических компаний и китайских университетов. Более 500 человекоподобных роботов сражаются в таких видах спорта, как футбол, бег и бокс. Машины также выполняют задачи, которые имитируют работу в отелях, больницах, на складах и в производстве. Им необходимо сортировать лекарства по рецептам, убирать мусор в номерах и выполнять операции по погрузке и разгрузке.