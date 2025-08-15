Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»

Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»

Фото: Hulu

Hulu представил трейлер психологического триллера «Мужчина у меня в подвале», режиссерского дебюта Надии Латиф. Премьера состоится 12 сентября. Помимо кинотеатров картина будет доступна на Hulu и Disney+.

По сюжету Чарльз Блейки (Кори Хокинс) живет в афроамериканском квартале в Нью-Йорке. После смерти матери он теряет работу, остается без средств и рискует лишиться семейного дома. Его жизнь резко меняется, когда к нему обращается таинственный бизнесмен Эннистон Беннет (Уиллем Дефо) с заманчивым предложением — снять подвал на все лето за 50 тыс. долларов.

Видео: Hulu

Кори Хокинс известен по ролям Dr. Dre в байопике «Голос улиц» и Кита в шестом сезоне сериала «Ходячие мертвецы». Среди последних работ Уиллема Дефо — «Финикийская схема» Уэса Андерсона, «Носферату» Роберта Эггерса и «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса.

«Мужчина у меня в подвале» — экранизация одноименной книги Уолтера Мосли, исследующей власть, расизм и идентичность. Динамика между героями переворачивается: Беннет запирает самого себя в подвале и играет роль заключенного, а Блейки — надзирателя. «Я хотел показать столкновение зла с невинностью», — сказал Мосли в интервью изданию NPR.

В июле Hulu представил первый тизер «Мужчины у меня в подвале».

Расскажите друзьям