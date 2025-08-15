Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»

Hulu представил трейлер психологического триллера «Мужчина у меня в подвале», режиссерского дебюта Надии Латиф. Премьера состоится 12 сентября. Помимо кинотеатров картина будет доступна на Hulu и Disney+.
По сюжету Чарльз Блейки (Кори Хокинс) живет в афроамериканском квартале в Нью-Йорке. После смерти матери он теряет работу, остается без средств и рискует лишиться семейного дома. Его жизнь резко меняется, когда к нему обращается таинственный бизнесмен Эннистон Беннет (Уиллем Дефо) с заманчивым предложением — снять подвал на все лето за 50 тыс. долларов.
Кори Хокинс известен по ролям Dr. Dre в байопике «Голос улиц» и Кита в шестом сезоне сериала «Ходячие мертвецы». Среди последних работ Уиллема Дефо — «Финикийская схема» Уэса Андерсона, «Носферату» Роберта Эггерса и «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса.
«Мужчина у меня в подвале» — экранизация одноименной книги Уолтера Мосли, исследующей власть, расизм и идентичность. Динамика между героями переворачивается: Беннет запирает самого себя в подвале и играет роль заключенного, а Блейки — надзирателя. «Я хотел показать столкновение зла с невинностью», — сказал Мосли в интервью изданию NPR.
В июле Hulu представил первый тизер «Мужчины у меня в подвале».