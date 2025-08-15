Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»

По сюжету Чарльз Блейки (Кори Хокинс) живет в афроамериканском квартале в Нью-Йорке. После смерти матери он теряет работу, остается без средств и рискует лишиться семейного дома. Его жизнь резко меняется, когда к нему обращается таинственный бизнесмен Эннистон Беннет (Уиллем Дефо) с заманчивым предложением — снять подвал на все лето за 50 тыс. долларов.