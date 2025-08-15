Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»

Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами

Фокус молодежного туризма в России смещается с мегаполисов на небольшие города. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий» и Центра исследований малых городов. Его результаты есть у «Афиши Daily».

Малыми городами интересуются три четверти (76,5%) молодых путешественников. Из них 30% рассматривают такие локации в обязательном порядке, а 46,5% ― если конкретное направление для них интересно. Тренд усиливается с каждым годом: в первой половине 2025-го молодежь забронировала на 42% больше отелей и апартаментов в малых городах, чем за аналогичный период прошлого года. 

Обычно такие поездки выбирают, чтобы сменить обстановку (59,4%), почувствовать единение с природой (41,4%), пригласить друзей или родственников (37,5%), посмотреть архитектуру (35,4%). В малые города также отправляются ради фестивалей (22,5%), исторических маршрутов (21,7%) или мест, связанных с известными людьми (17,3%).

Самый частый сценарий посещения малых городов — короткие поездки на 1–2 дня. Каждый третий (32,9%) респондент готов переехать в такой населенный пункт, 42,5% эту опцию не рассматривают.  

Основным направлением молодежного туризма в России остается Москва, где за последние 3 года побывали 51,7% опрошенных. Следом идут Петербург (39,8%), Сочи (29,4%), Казань (21,1%) и Краснодар (17,6%). В исследовании приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 35 лет из разных городов РФ. 

Недавний опрос «Выбери.ру» показал, что каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск. Наибольший интерес вызвали ретриты в горах, поездки в глухие деревни и «пионерлагеря» для взрослых.

