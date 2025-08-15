Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами

Малыми городами интересуются три четверти (76,5%) молодых путешественников. Из них 30% рассматривают такие локации в обязательном порядке, а 46,5% ― если конкретное направление для них интересно. Тренд усиливается с каждым годом: в первой половине 2025-го молодежь забронировала на 42% больше отелей и апартаментов в малых городах, чем за аналогичный период прошлого года.