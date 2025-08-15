Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами

Фокус молодежного туризма в России смещается с мегаполисов на небольшие города. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий» и Центра исследований малых городов. Его результаты есть у «Афиши Daily».
Малыми городами интересуются три четверти (76,5%) молодых путешественников. Из них 30% рассматривают такие локации в обязательном порядке, а 46,5% ― если конкретное направление для них интересно. Тренд усиливается с каждым годом: в первой половине 2025-го молодежь забронировала на 42% больше отелей и апартаментов в малых городах, чем за аналогичный период прошлого года.
Обычно такие поездки выбирают, чтобы сменить обстановку (59,4%), почувствовать единение с природой (41,4%), пригласить друзей или родственников (37,5%), посмотреть архитектуру (35,4%). В малые города также отправляются ради фестивалей (22,5%), исторических маршрутов (21,7%) или мест, связанных с известными людьми (17,3%).
Самый частый сценарий посещения малых городов — короткие поездки на 1–2 дня. Каждый третий (32,9%) респондент готов переехать в такой населенный пункт, 42,5% эту опцию не рассматривают.
Основным направлением молодежного туризма в России остается Москва, где за последние 3 года побывали 51,7% опрошенных. Следом идут Петербург (39,8%), Сочи (29,4%), Казань (21,1%) и Краснодар (17,6%). В исследовании приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 35 лет из разных городов РФ.
Недавний опрос «Выбери.ру» показал, что каждый пятый российский турист выбрал этим летом необычный отпуск. Наибольший интерес вызвали ретриты в горах, поездки в глухие деревни и «пионерлагеря» для взрослых.