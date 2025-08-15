Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак

Шоумен Павел Воля зарегистрировал свое имя в качестве товарного знака. Исключительные права на него будут действовать до 2035 года, пишет «Газета.ру».
«Под брендом артист сможет выпускать одежду, парфюмерию, косметику, хозяйственные принадлежности, аудиоаппаратуру, ювелирные изделия и бижутерию, канцелярию, спортивные товары, алкогольные и безалкогольные напитки, оказывать различные услуги», — сообщили изданию в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Список возможных вариантов использования бренда насчитывает 19 страниц. Воля остается учредителем нескольких компаний: «Центр полезного питания», «Воля Веар» и «Где Шоу». На артиста ранее также было зарегистрировано более десяти товарных знаков.
Ранее заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой» подал автор хита «Кухни» Илья Золотухин. После регистрации товарного знака коллектив сможет производить и продавать свой мерч и брендированную продукцию (ноутбуки, портативные колонки, одежду, обувь, головные уборы и другое).