Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»

Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак

Фото: @pavelvolyaofficial

Шоумен Павел Воля зарегистрировал свое имя в качестве товарного знака. Исключительные права на него будут действовать до 2035 года, пишет «Газета.ру».

«Под брендом артист сможет выпускать одежду, парфюмерию, косметику, хозяйственные принадлежности, аудиоаппаратуру, ювелирные изделия и бижутерию, канцелярию, спортивные товары, алкогольные и безалкогольные напитки, оказывать различные услуги», — сообщили изданию в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Список возможных вариантов использования бренда насчитывает 19 страниц. Воля остается учредителем нескольких компаний: «Центр полезного питания», «Воля Веар» и «Где Шоу». На артиста ранее также было зарегистрировано более десяти товарных знаков.

Ранее заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой» подал автор хита «Кухни» Илья Золотухин. После регистрации товарного знака коллектив сможет производить и продавать свой мерч и брендированную продукцию (ноутбуки, портативные колонки, одежду, обувь, головные уборы и другое).

Расскажите друзьям