Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа

Видео: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

17 августа, в 12.03 по московскому времени, астероид 2025 PM диаметром около 50 метров сблизится с Землей на расстояние одной лунной орбиты. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

Астероид 2025 PM обнаружили всего две недели назад, 1 августа. Он относится к группе Аполлонов — небесных тел, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны. Период его обращения вокруг Солнца составляет чуть более двух лет.

Хотя 2025 PM классифицируется как потенциально опасный объект (все тела, подлетающие ближе чем на 10 лунных расстояний, попадают в эту категорию), угроза столкновения с Землей крайне мала. Для этого астероиду потребовалось бы столкнуться с другим небесным телом, которое могло бы изменить его скорость или направление.

В начале августа астрономы обнаружили «космический виноград» — древнюю вращающуюся галактику, образовавшуюся через 900 млн лет после Большого взрыва. Она состоит из 15 сгустков, напоминающих гроздь.

