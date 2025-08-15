Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа

Хотя 2025 PM классифицируется как потенциально опасный объект (все тела, подлетающие ближе чем на 10 лунных расстояний, попадают в эту категорию), угроза столкновения с Землей крайне мала. Для этого астероиду потребовалось бы столкнуться с другим небесным телом, которое могло бы изменить его скорость или направление.