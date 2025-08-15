Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу

Режиссер Крис Коламбус не собирается перезапускать рождественскую франшизу «Один дома». Об этом кинематографист рассказал в интервью изданию Etonline.
«Я считаю, что „Один дома“ существует как нечто уникальное, как особенный момент в истории, который невозможно повторить. Я считаю ошибкой пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад. Думаю, лучше оставить этот проект в покое», — сказал Коламбус.
Весной Коламбус признался, что решение включить Дональда Трампа в фильм «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» стало своего рода проклятием для франшизы. Постановщик сказал, что хотел бы вырезать семисекундное камео из фильма 1992 года, но боится, что администрация Трампа депортирует его.
Недавно Маколей Калкин сообщил, что предпочитает сиквел «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» оригинальному фильму, потому что ему за него заплатили больше. Актеру также принадлежит 5% от чистых продаж и 15% от продаж всех товаров из фильма.
Оригинальный «Один дома» вышел в 1990 году, а «Затерянный в Нью-Йорке» — в 1992-м. За первую часть Калкин получил гонорар в размере 110 тыс. долларов, за сиквел — 4,5 млн долларов.