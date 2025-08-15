Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»

Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу

Фото: Twentieth Century Fox

Режиссер Крис Коламбус не собирается перезапускать рождественскую франшизу «Один дома». Об этом кинематографист рассказал в интервью изданию Etonline.

«Я считаю, что „Один дома“ существует как нечто уникальное, как особенный момент в истории, который невозможно повторить. Я считаю ошибкой пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад. Думаю, лучше оставить этот проект в покое», — сказал Коламбус.

Весной Коламбус признался, что решение включить Дональда Трампа в фильм «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» стало своего рода проклятием для франшизы. Постановщик сказал, что хотел бы вырезать семисекундное камео из фильма 1992 года, но боится, что администрация Трампа депортирует его.

Недавно Маколей Калкин сообщил, что предпочитает сиквел «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» оригинальному фильму, потому что ему за него заплатили больше. Актеру также принадлежит 5% от чистых продаж и 15% от продаж всех товаров из фильма.

Оригинальный «Один дома» вышел в 1990 году, а «Затерянный в Нью-Йорке» — в 1992-м. За первую часть Калкин получил гонорар в размере 110 тыс. долларов, за сиквел — 4,5 млн долларов.

Расскажите друзьям