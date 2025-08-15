Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября

Фильм «Тогда. Сейчас. Потом» от создателей «Форреста Гампа» покажут в российских кинотеатрах с 18 сентября. Соответствующая дата релиза появилась на портале «Бюллетень кинопрокатчика».

Изначально премьера картины была запланирована на 12 декабря, но позже дистрибьютор «КарроПрокат» объявил о переносе на неопределенный срок. Фильм все же выйдет в прокат, хотя и с почти годовой задержкой.

Сюжет разворачивается вокруг одного дома на протяжении нескольких поколений. Зрители увидят, как меняются времена и судьбы его обитателей. Главных героев — супружескую пару — сыграют Том Хэнкс и Робин Райт, известные по ролям в «Форресте Гампе».

В фильме также снялись Пол Беттани («ВандаВижен»), Келли Райлли («Йеллоустоун»), Мишель Докери («Аббатство Даунтон») и Гуилим Ли («Богемская рапсодия»).

Для омоложения актеров в «Тогда. Сейчас. Потом» использовали искусственный интеллект. Решение подверглось критике, в том числе со стороны голливудских звезд. Например, Лиза Кудроу сказала, что не понимает, какая работа останется для людей и будет ли пособие, если актеров вытеснит ИИ.

В ответ Хэнкс выступил в защиту использования ИИ: «Мы знали, что этот суперкомпьютер сделает всю работу шести месяцев постобработки за наносекунду. Поэтому мы сняли сцены в Pinewood и могли сразу же их посмотреть».

