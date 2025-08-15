Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября

Для омоложения актеров в «Тогда. Сейчас. Потом» использовали искусственный интеллект. Решение подверглось критике, в том числе со стороны голливудских звезд. Например, Лиза Кудроу сказала, что не понимает, какая работа останется для людей и будет ли пособие, если актеров вытеснит ИИ.