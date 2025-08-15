Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами

В Китае растет спрос на услуги экстрасенсов, которые утверждают, что умеют разговаривать с душами умерших животных. Об этом сообщает South China Morning Post.
Клиентам предлагают задать питомцам пять вопросов или неограниченное их количество в течение полугода за 128 юаней (1500 р.) и 2999 юаней (33 000 р.) соответственно. Узнать, переродилось ли животное, можно за 899–1899 юаней (10 000–21 000 р.) в зависимости от обстоятельств.
Многие хозяева кошек и собак заявили, что поверили лжеспециалистам и потеряли деньги. На мошенницу нарвалась девушка по имени Анран, у которой в 2024 году умер 15-летний пес по кличке Цици. Вскоре она получила сообщение от женщины по имени Линг, которая предложила ей присоединиться к группе для людей, потерявших питомцев.
«Сестра, не печалься. Они потеряли только тела; их души бессмертны и могут перевоплощаться. Я создала чат для людей, потерявших своих пушистиков, и мы поддерживаем и утешаем друг друга», — сказала ей незнакомка.
Анран добавили в сообщество, в котором было 400 участников. Девушка заплатила экстрасенсу 128 юаней (1400 р.), однако позже поняла, что ответы, якобы полученные от ее покойной собаки через экстрасенса, были основаны на контенте, которым она раньше делилась в соцсетях.
Анран также приобрела пакет реинкарнации за 899 юаней. Линг посоветовала ей молиться каждый день, пока во сне не появится ее собака и не расскажет, где она переродится.
Спустя несколько недель Анран сказала Лин, что питомец ей так и не приснился. Экстрасенс ответила, что это произошло из‑за того, что женщина якобы нечестна и сама не верит в перерождение. Девушка пожаловалась на мошенницу, после чего та заблокировала ее в социальных сетях.
Другой интернет-пользователь сообщил, что ему известно как минимум о 20 жертвах, которые обратились к экстрасенсу и отдали ей в общей сложности 10 000 юаней (больше 111 000 р.). «Не позволяйте мошенникам нажиться на вашем горе», — предупредил один из пользователей соцсетей.
Для тех, у кого дома нет животных, отель Biguiyuan Phoenix Hotel в китайском Ухане недавно ввел новую услугу — теперь туристам можно арендовать номера вместе с собаками. Гости могут жить с четвероногими компаньонами, играть с ними, выводить на прогулку и даже укладывать спать. Гостям предлагают несколько пород на выбор, например вест-хайленд-уайт-терьеров, золотистых ретриверов и хаски. Стоимость одного номера с собакой составляет 499 юаней (около 5500 р.).