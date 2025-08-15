Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами

Спустя несколько недель Анран сказала Лин, что питомец ей так и не приснился. Экстрасенс ответила, что это произошло из‑за того, что женщина якобы нечестна и сама не верит в перерождение. Девушка пожаловалась на мошенницу, после чего та заблокировала ее в социальных сетях.