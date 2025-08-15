Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»

«Вольга» представила трейлер киносказки «Горыныч» с Александром Петровым. В российский прокат фильм выйдет 23 октября.
В центре сюжета ― старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин (Петров). При спуске в батискафе он попадает в подводную пещеру, которая оказывается порталом в сказочный мир. Оказавшись в далеком княжестве, Алехин находит оставшегося без мамы маленького дракончика, которому дает имя Горыныч.
Героям предстоит выполнить множество важных задач ― излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить могучего силача Бамбулу и защитить княжество от врагов и предателей. Кроме того, Алехин встретит свою принцессу.
Вместе с Петровым на экране появятся и другие звезды. Сергей Маковецкий играет князя, Виктория Агалакова предстает в роли Маруси, Алексей Филимонов перевоплощается в боярина Парамона Дундука, а Роман Курцын исполняет роль Бамбулы. Среди других актеров — Сергей Епишев (доктор Жюль), Нина Усатова (Глафира Ивановна) и Александр Робак (старпом Горячев).
Режиссером проекта выступил Дмитрий Хонин, ранее снявший телемюзиклы «Бременские музыканты» и «Снегурочка», а также документальный сериал «Кислород». Сценарий написал Александр Архипов, отметившийся в «По щучьему велению» и «Огниве».
Хонин отметил: «Наш Горыныч одноголовый. Почему не трехголовый? Так придумали. Хвост — есть, глаза — есть. Он выглядит реалистично и, что немаловажно, очень мило. Это детеныш. Он совсем малыш. Возможно, когда подрастет, у него появятся еще две головы. А пока его хочется носить на руках. К нему испытываешь нежность, его хочется прижать к себе, ты начинаешь его любить. В этом и суть нашей истории: любовь и самоотверженность способны изменить твою жизнь, а в прошлом ты живешь или в настоящем — в сущности, неважно».