Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»

Хонин отметил: «Наш Горыныч одноголовый. Почему не трехголовый? Так придумали. Хвост — есть, глаза — есть. Он выглядит реалистично и, что немаловажно, очень мило. Это детеныш. Он совсем малыш. Возможно, когда подрастет, у него появятся еще две головы. А пока его хочется носить на руках. К нему испытываешь нежность, его хочется прижать к себе, ты начинаешь его любить. В этом и суть нашей истории: любовь и самоотверженность способны изменить твою жизнь, а в прошлом ты живешь или в настоящем — в сущности, неважно».