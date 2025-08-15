Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера

Ученые из Университета науки и технологии Китая разработали алгоритм перестановки атомов с помощью нейросети, мгновенно рассчитывающей их траектории. Такой подход позволяет создавать идеальные двух- и трехмерные атомные решетки без пропусков — это важно для работы квантовых компьютеров. Чтобы показать механизм работы алгоритма, физики создали мини-мультфильм про кота Шредингера. Исследование опубликовали в журнале Physical Review Letters, основные тезисы пересказал N+1.