Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера

Ученые из Университета науки и технологии Китая разработали алгоритм перестановки атомов с помощью нейросети, мгновенно рассчитывающей их траектории. Такой подход позволяет создавать идеальные двух- и трехмерные атомные решетки без пропусков — это важно для работы квантовых компьютеров. Чтобы показать механизм работы алгоритма, физики создали мини-мультфильм про кота Шредингера. Исследование опубликовали в журнале Physical Review Letters, основные тезисы пересказал N+1.
Нейтральные атомы — перспективная платформа для квантовых компьютеров, но их сложно удерживать в идеальном порядке. Из‑за квантовых флуктуаций некоторые атомы выпадают, оставляя пустые места. Обычно их переставляют вручную, но это медленно и неэффективно для больших систем.
Китайские физики смогли ускорить этот процесс, применив машинное обучение. Сначала венгерский алгоритм рассчитывает кратчайшие пути для атомов, избегая столкновений. Затем нейросеть вычисляет, как настроить оптические пинцеты, перемещающие атомы.
Чтобы наглядно продемонстрировать алгоритм, ученые собрали решетку из 2024 атомов с всего одним пропуском и изобразили ими мультфильм про кота Шредингера.
