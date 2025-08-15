Уиллем Дефо арендует дом Кори Хокинса в трейлере триллера «Мужчина у меня в подвале»
Три четверти молодых путешественников в России интересуются малыми городами
Павел Воля зарегистрировал свое имя как товарный знак
Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему не хочет перезапускать франшизу
Астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
Жители Китая стали обращаться к экстрасенсам, чтобы те пообщались с их умершими питомцами
Фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» выйдет в российский прокат 18 сентября
Александр Петров попадает в сказку в трейлере «Горыныча»
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»

Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера

Видео: Chao-Yang Lu et al./Physical Review Letters, 2025

Ученые из Университета науки и технологии Китая разработали алгоритм перестановки атомов с помощью нейросети, мгновенно рассчитывающей их траектории. Такой подход позволяет создавать идеальные двух- и трехмерные атомные решетки без пропусков — это важно для работы квантовых компьютеров. Чтобы показать механизм работы алгоритма, физики создали мини-мультфильм про кота Шредингера. Исследование опубликовали в журнале Physical Review Letters, основные тезисы пересказал N+1.

Нейтральные атомы — перспективная платформа для квантовых компьютеров, но их сложно удерживать в идеальном порядке. Из‑за квантовых флуктуаций некоторые атомы выпадают, оставляя пустые места. Обычно их переставляют вручную, но это медленно и неэффективно для больших систем.

Китайские физики смогли ускорить этот процесс, применив машинное обучение. Сначала венгерский алгоритм рассчитывает кратчайшие пути для атомов, избегая столкновений. Затем нейросеть вычисляет, как настроить оптические пинцеты, перемещающие атомы.

Чтобы наглядно продемонстрировать алгоритм, ученые собрали решетку из 2024 атомов с всего одним пропуском и изобразили ими мультфильм про кота Шредингера.

Тем временем микологи из Петербурга обнаружили новый вид грибов во время экспедиции в Сихотэ-Алинском заповеднике. Его назвали крепидотус Соколова в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова.

