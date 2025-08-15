Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит

В пресс-службе Центробанка отметили, что кредитные организации ужесточают политику из-за роста просроченной задолженности по уже выданным кредитам. К концу 2024 года общая сумма долгов составляла почти 37 трлн рублей, отметил экономист Андрей Бархота. Во втором квартале 2025 года уровень просроченной задолженности россиян по ипотеке и автокредитам вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.