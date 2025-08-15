Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Российские банки в июле отклонили 78,6% заявок на кредиты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По автокредитам и потребительским займам одобряется только каждая четвертая-пятая заявка, а по ипотеке доля отказов приближается к 60%, несмотря на действие льготных программ.

Снижение ключевой ставки до 18% лишь незначительно увеличило число одобрений ― на 0,7%. К началу августа средний уровень ставок по кредитам опустился до 35%.

В пресс-службе Центробанка отметили, что кредитные организации ужесточают политику из-за роста просроченной задолженности по уже выданным кредитам. К концу 2024 года общая сумма долгов составляла почти 37 трлн рублей, отметил экономист Андрей Бархота. Во втором квартале 2025 года уровень просроченной задолженности россиян по ипотеке и автокредитам вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В ссудах отказывают не только россиянам с проблемами в кредитной истории, но и тем, у кого на выплату долга будет уходить от 50 до 80% дохода. По словам руководителя экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, доля подобных заемщиков ограничивается ЦБ.

