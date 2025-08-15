Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями

Фото: vk.com/wildberries_shop

Теперь пользователи Wildberries могут перепродавать друг другу приобретенные ранее товары. Раздел «Ресейл» уже доступен на платформе. «Удобный способ продать то, что тебе больше не нужно. Быстро, безопасно и без лишних сложностей», — отмечается на сайте.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо опубликовать объявление, а когда товар купят — отнести его в пункт выдачи. После того как покупатель получит заказ, на счет продавца поступят деньги за вычетом комиссии маркетплейса — 5%.

Доставляются приобретенные у других пользователей вещи в стандартные пункты выдачи Wildberries, но расходы по доставке несет покупатель.

В разделе «Ресейл» запрещено продавать технику, крупногабаритные товары, лекарства, продукты питания, ювелирные изделия, алкоголь и товары для взрослых. Кроме того, цена одного товара не может превышать 25 тыс. рублей.

В начале августа на Wildberries появился кешбэк — «ягодки». Ими можно оплатить до 99% заказа. Кешбэк поступает на бонусный счет пользователя через две недели после получения заказа и хранится год.

