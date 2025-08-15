Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями

Теперь пользователи Wildberries могут перепродавать друг другу приобретенные ранее товары. Раздел «Ресейл» уже доступен на платформе. «Удобный способ продать то, что тебе больше не нужно. Быстро, безопасно и без лишних сложностей», — отмечается на сайте.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо опубликовать объявление, а когда товар купят — отнести его в пункт выдачи. После того как покупатель получит заказ, на счет продавца поступят деньги за вычетом комиссии маркетплейса — 5%.
Доставляются приобретенные у других пользователей вещи в стандартные пункты выдачи Wildberries, но расходы по доставке несет покупатель.
В разделе «Ресейл» запрещено продавать технику, крупногабаритные товары, лекарства, продукты питания, ювелирные изделия, алкоголь и товары для взрослых. Кроме того, цена одного товара не может превышать 25 тыс. рублей.
В начале августа на Wildberries появился кешбэк — «ягодки». Ими можно оплатить до 99% заказа. Кешбэк поступает на бонусный счет пользователя через две недели после получения заказа и хранится год.