Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями

Теперь пользователи Wildberries могут перепродавать друг другу приобретенные ранее товары. Раздел «Ресейл» уже доступен на платформе. «Удобный способ продать то, что тебе больше не нужно. Быстро, безопасно и без лишних сложностей», — отмечается на сайте.