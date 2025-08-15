Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy

Главный приз фестиваля «Окно в Европу» получил фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета»
Физики из Китая атомами нарисовали мультфильм про кота Шредингера
Россиянам одобряют лишь каждый пятый кредит
Wildberries запустил сервис перепродажи товаров между пользователями
В Приморском крае нашли неизвестный ранее вид грибов
Жанну д’Арк в фильме База Лурманна сыграет Айла Джонстон, юная Бет из «Хода королевы»
Раскопки показали, как княгиня Ольга стирала память о противниках
Суд не нашел плагиата в песне «Baby Shark»
Стивен Кинг считает, что в байопике его могли бы сыграть Кристофер Ллойд и Кайл МакЛоклен
«Синема Парк» требует 578 млн рублей с бывшего офиса Sony Pictures в России
Новелла «Благословение небожителей» отправлена на проверку. Продажи приостановлены
Дев Пател сталкивается с духами леса в трейлере «Ловушки для кролика»
«Я открывал жизнь заново»: основатель «Додо Пиццы» провел пять месяцев в тундре
Лили Коллинз, Бри Ларсон, Джек Куэйд и Генри Голдинг сыграют в комедии «Close Personal Friends»
Российским работодателям разрешат отправлять сотрудников к психиатру
Зумеры массово переходят на MP3-плееры из‑за экономии
Netflix показал трейлер документального фильма о Чарли Шине
Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой
Режиссер «Орудий» Зак Креггер получит 20 млн долларов за перезапуск «Обители зла»
На ВДНХ открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»
«Кама» представила электротакси «Атом»
Кофе приносит больше всего удовольствия, если пить его через 2,5 часа после пробуждения
В Москве создали робота на колесах, который выявляет загрязнение воздуха
«Золотое яблоко» откроет сквер в Екатеринбурге
В Мексике робот-собака учит людей на улицах хорошо относиться к животным
Популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории в России
Судьбоносная авария в трейлере «Простой случайности» Джафара Панахи — лауреата Канн-2025
Зои Кравиц разгромила дом Тейлор Свифт из‑за змеи

Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy

140 из 400 действующих кафе Subway в России сменят название на Subjoy. Об этом сообщает «Коммерсант».

100 заведений переименуют до 30 сентября, остальные ― до конца года. Смена вывесок затронет все точки крупнейшего российского экс-франчайзи Subway ООО «Сабджой сервис компани». 

Искать новые наименования бизнес вынужден из-за прекращения действия соглашений с держателем франшизы американской сети. Subway International B.V. объявил о планах прекратить работу в России в июне 2024 года. Он уведомил российские франчайзи, что прекращает поддерживать торговую марку и в будущем расторгнет договоры. 

В начале 2025-го несколько московских заведений Subway переименовались в «Сабфреш». Их совладелец Мамука Церетели сказал «Большому городу», что американский франчайзер уже не контролирует объекты в России. 

В начале июля ООО «Сабвэй Раша Маркетинг Компани», занимавшееся развитием франшизы в России, подало заявку на регистрацию другого созвучного бренда ― Subboy. 

Subway — одна из крупнейших в мире сетей фастфуда по числу точек. Компания была создана в США в 1965 году и развивается по модели франчайзинга. В России первый Subway открылся в 1994 году в Петербурге.

