Более 100 заведений Subway в России переименуют в Subjoy

140 из 400 действующих кафе Subway в России сменят название на Subjoy. Об этом сообщает «Коммерсант».
100 заведений переименуют до 30 сентября, остальные ― до конца года. Смена вывесок затронет все точки крупнейшего российского экс-франчайзи Subway ООО «Сабджой сервис компани».
Искать новые наименования бизнес вынужден из-за прекращения действия соглашений с держателем франшизы американской сети. Subway International B.V. объявил о планах прекратить работу в России в июне 2024 года. Он уведомил российские франчайзи, что прекращает поддерживать торговую марку и в будущем расторгнет договоры.
В начале 2025-го несколько московских заведений Subway переименовались в «Сабфреш». Их совладелец Мамука Церетели сказал «Большому городу», что американский франчайзер уже не контролирует объекты в России.
В начале июля ООО «Сабвэй Раша Маркетинг Компани», занимавшееся развитием франшизы в России, подало заявку на регистрацию другого созвучного бренда ― Subboy.
Subway — одна из крупнейших в мире сетей фастфуда по числу точек. Компания была создана в США в 1965 году и развивается по модели франчайзинга. В России первый Subway открылся в 1994 году в Петербурге.